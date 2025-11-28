Riesige Beute: Villa von Fußball-Star leergeräumt!

SPORT1 28.11.2025 • 09:39 Uhr Während des Spiels gegen Rom wurde die Villa von Fußball-Star Jamie Vardy am Gardasee von Einbrechern leergeräumt. Schmuck, Luxusuhren und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro.

Es ist der Albtraum eines jeden Profisportlers: Die Luxusvilla von Fußball-Star Jamie Vardy am malerischen Gardasee wurde während eines Auswärtsspiels geplündert.

Die Diebe nutzten die Abwesenheit des Stürmers und seiner Familie – und machten sich über wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 100.000 Euro her. Einbruch durch ein unverschlossenes Fenster, sorgfältig geplant und erschütternd effizient.

Vardy beim Auswärtsspiel in Rom - Diebe auf Überwachungskamera

Die Täter hatten den Zeitpunkt genau abgestimmt: Am Sonntag, dem 23. November 2025, während Cremonese gegen AS Roma in Rom spielte, stiegen mindestens drei Einbrecher in Vardys Villa in Salo am Gardasee ein.

Dank geheimer Beobachtung wussten sie genau, wann das Haus unbesetzt war – bis auf eine Babysitterin, die allein im Anwesen zurückblieb. Innerhalb weniger Minuten entkamen sie mit Uhren, Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Wertbereich. Die Carabinieri konnten die Tat über Überwachungskameras nachverfolgen.

100.000 Euro: Luxusuhren des Fußball-Stars gestohlen

Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt – eine Summe, die durch Luxusuhren wie eine Patek Philippe entscheidend mitgeprägt wurde. Die englischen Medien sprechen von einem Verlust im Bereich von rund 80.000 Pfund, was ebenfalls etwa einer sechsstelligen Euro-Summe entspricht.

Jamie Vardy, der im Sommer 2025 bei Cremonese in der Serie A unterschrieben hatte und nach 13 Jahren bei Leicester City nach Italien zog, hat neben sportlichen Herausforderungen nun auch einen massiven privaten Rückschlag zu verarbeiten. Die Familie hatte sich erst kürzlich in der Region etabliert – nun folgt der Schock eines heimtückischen Einbruchs in den eigenen vier Wänden.

Einbrüche bei Profisportlern häufen sich

Vardy ist nicht das erste Sportidol, das zur Zielscheibe von organisierten Einbrechern wurde. Bereits in den vergangenen Wochen waren andere Profis, insbesondere in der Serie A und Premier League, Opfer ähnlicher Taten. Die Kriminellen scheinen zunehmend taktisch vorzugehen – gezielt, professionell und gefährlich.