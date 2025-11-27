Ski Alpin: Die Gänsehaut-Rückkehr eines Superstars

SPORT1 27.11.2025 • 10:07 Uhr Nach fast zwei Jahren Verletzungspause meldet sich Ski-Ass Aleksander Aamodt Kilde beim Super-G in Copper Mountain zurück – ein emotionales Comeback, das niemand verpassen will.

Darauf haben Wintersportfans sehnsüchtig gewartet: Aleksander Aamodt Kilde, einstiger Gesamtweltcupsieger und Speed-Spezialist, kehrt nach fast zwei Jahren Leidenszeit in den Weltcup zurück – und das gleich in starker Manier beim Super-G in Copper Mountain (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Der Norweger, der am Donnerstag an den Start geht, sorgte mit seiner Ankündigung auf Instagram für Gänsehaut-Momente: „Der Tag ist gekommen!“, schrieb er – und machte damit seine Rückkehr offiziell.

Comeback-Entscheidung in letzter Sekunde – mit Gänsehaut-Faktor

Mitte Januar 2024 war Kildes Verletzung beim Abfahrtslauf in Wengen so dramatisch, dass er mit schweren Bein- und Schulterverletzungen ins Krankenhaus flog. Mehrere Operationen folgten – und eine gefährliche Schulter-Infektion, die sich zur Sepsis entwickelte. Kein Wunder, dass er die gesamte Saison 2024/25 auslassen musste und erst langsam wieder in Wettkampf-Nähe kam.

Ursprünglich hatte der Freund von Ski-Legende Mikaela Shiffrin das Comeback erst für Anfang Dezember im Ski-Ort Beaver Creek geplant. Doch der Heilungsverlauf war so positiv, dass er nun sogar früher zurückkommen könnte – als „Bonus“ in Copper Mountain. Die Entscheidung fiel erst am Mittwochabend – mit schlaflosen Nächten inklusive.

Kilde zurück im Ski-Alpin-Geschäft: „Wie eine Ewigkeit“

Kurz vor dem Comeback zeigte sich Kilde kämpferisch: „Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben“, schrieb er bei Instagram und betonte, wie fokussiert und entschlossen er sei, bei seinem ersten Rennen in Copper Mountain an den Start zu gehen.

Auch der norwegische Alpinchef Claus Johan Ryste betonte: „Es ist fantastisch, Aleks nach dieser anstrengenden Verletzungszeit zurück zu haben“.

Der Comeback-Held des Ski-Zirkus

Für das deutsche Publikum ist dieses Comeback besonders reizvoll – nicht nur wegen der sportlichen Klasse Kildes (21 Weltcup-Siege, zweimal Sieg in Kitzbühel, Gesamtweltcupsieger 2020, zahlreiche Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften). Auch die emotionale Geschichte dahinter – seine Rückkehr nach lebensgefährlicher Verletzung – macht ihn zum absoluten Comeback-Helden.