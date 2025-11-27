Ski-Superstar zeigt stolz ihren Babybauch - Vonn reagiert

SPORT1 27.11.2025 • 09:53 Uhr Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier zeigt ihren Babybauch – nach Karriereende und WM-Triumph schwebt sie im privaten Glück.

Die Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier aus Österreich begeistert nicht nur auf dem Ski-Hang, sondern nun auch abseits der Piste.

Kurz nach ihrem Karriereende im August 2025 präsentierte die 31-Jährige stolz ihren wachsenden Babybauch und läutet damit das wohl schönste Kapitel ihres Lebens ein.

Ski-Star geht mit WM-Titel und zeigt Babybauch

Im Februar 2025 krönte sich Venier bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach zur ältesten Super-G-Weltmeisterin der Geschichte – und holte zudem Team-Kombi-Bronze. Nur wenige Monate später, im August, verkündete sie überraschend ihren Rücktritt vom Spitzensport.

Doch das sportliche Kapitel verwandelte sich schnell in ein goldenes Gleichnis: Bei Österreichs Gala für die Sportler des Jahres in Saalbach präsentierte sie sich im edlen Glitzerkleid – und mit deutlich sichtbarem Babybauch.

Venier gründet mit einem anderen Ski-Ass eine Familie

Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Kärntner Skirennläufer Christian Walder, verkündete Venier im August 2025 via Instagram, dass die Familie wächst – und das Baby für 2026 erwartet wird: „Unsere Liebe wächst auf die magischste Art und Weise. Unser Kleines kommt 2026 zu uns“ – ein bewegender Augenblick, der viele Fans berührte. Kurz darauf, im September 2025, feierte das „Traumpaar“ seine Hochzeit.

Venier nahm nach dem Abschied von der Rennpiste kein sportliches Loch wahr – sie genießt ihre neue Freiheit und den Rückzug aus dem ständigen Konkurrenzdruck.

Stattdessen widmet sie sich nun voll und ganz ihrem Familienglück. Schon während ihrer Karriere hatten Venier und Walder ein gemeinsames Kind gewünscht – die Erfüllung dieses Traums macht die Entscheidung für den Rücktritt umso verständlicher.

Ein öffentliches Bauch-Geständnis