Stiehlt Petkovic Joko die Show?

SPORT1 12.11.2025 • 09:52 Uhr Andrea Petkovic fordert Joko Winterscheidt heraus! Der frühere Tennis-Star will in Staffel 11 der Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ dem Moderator den Job streitig machen.

Knifflige Herausforderung für Ex-Tennis-Star Andrea Petkovic! Hießen früher auf dem Court ihre Gegnerinnen Angelique Kerber und Simona Halep, so nimmt es die 38-Jährige nun in der Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Kultmoderator Joko Winterscheidt auf.

Die 10. Staffel der Sonntagabend-Show ist noch voll im Gange, doch bereits am Dienstag startete die Florida Entertainment GmbH in Berlin mit der Produktion der nächsten sechs Folgen von Staffel 11.

Petkovic Kandidatin bei „Wer stiehlt mir die Show?“

Neben Petkovic sind Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos sowie pro Folge mit einer Wildcard eine Zuschauerin oder ein Zuschauer dabei. Das Ziel: Winterscheidt seine eigene Show zu entreißen.

So wie es in Staffel 10 zuletzt Komiker Olli Schulz gelungen ist. Nun darf der Entertainer die fünfte Folge selbst moderieren, während Joko als Kandidat antritt – zu sehen am Sonntag, 16. November ab 20.15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.