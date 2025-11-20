"Wer wird Millionär?": Kati Witt stichelt gegen Günther Jauch

Benedikt Lohr 20.11.2025 • 18:47 Uhr Katarina Witt sorgt zum Auftakt des „Wer wird Millionär?”-Promi-Specials mit einem spontanen Spruch für Überraschung und löst dabei einen humorvollen Moment mit Moderator Günther Jauch aus.

Katarina Witt, Deutschlands Olympiasiegerin und Ikone im Eiskunstlauf, hat zum Start des „Wer wird Millionär?”-Promi-Specials gegen Moderator Günther Jauch gestichelt.

Die zweifache Olympiasiegerin tritt in der Übertragung am Donnerstagabend zusammen mit Sonja Zietlow, Johannes B. Kerner und Till Reiners für den RTL-Spendenmarathon an.

Witt trifft Jauch mit unerwarteten Konter

Dabei sorgt ein Schlagabtausch für Gelächter: Jauch erzählt, dass Witt in Potsdam, wo auch der Moderator lebt, ein Fitnessstudio betreibt, und sagt: „Da war ich auch schon oft.”

Witt nutzt die Steilvorlage sofort und kontert: Jauch sei dort „unsere größte Archivleiche”. Das Publikum lacht, Kerner schmunzelt – und Jauch bestätigt gut gelaunt: „Stimmt.”

Backstage bei RTL spricht Witt offen darüber, dass Jauch „wirklich so gut wie gar nicht” im Studio auftaucht und vermutlich „lieber mit einem Personal Trainer” arbeitet.

Sie selbst sei vor ihrem Auftritt nervös gewesen und hoffe, „dass die Redaktion milde mit einem umgeht und vielleicht nicht ganz so schwere Fragen kommen”.