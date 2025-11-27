Wintersport-Olympiasiegerin liebt NFL-Megastar!

SPORT1 27.11.2025 • 11:32 Uhr Die US-Snowboard‑Olympiasiegerin Chloe Kim bestätigt mit einem zärtlichen Kuss vor Spielbeginn ihre Beziehung zum NFL‑Star Myles Garrett – und sorgt für Begeisterung weltweit.

Die Gerüchteküche brodelte monatelang – doch nun ist es offiziell: Die zweimalige Snowboard‑Olympiasiegerin Chloe Kim und NFL‑Megastar Myles Garrett bestätigten ihre Romanze mit einem zärtlichen Kuss unmittelbar vor dem Spiel der Cleveland Browns gegen die Las Vegas Raiders am vergangenen Wochenende.

Dieser magische Moment wurde von den Browns auf Instagram geteilt und verbreitete sich in Windeseile weltweit. Kim, begleitet von ihrem Vater Jong Jin Kim und ihrer Familie, scherzte vor dem Spiel: „I got makeup on your jersey.“ Garrett reagierte augenzwinkernd: „I can’t believe you.“ Dann folgte der Kuss – und die Szene war perfekt. Auf seinem Weg ans Spielfeld flüsterte er ihr ein „Thank you, love“ zu.

Wintersport-Ass und NFL-Profi Garrett: Romanze begann im Mai

Ihre Liebesgeschichte begann öffentlich im Mai 2025 – bei den Crunchyroll Anime Awards in Tokio. Dort erschienen sie erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich, äußerst harmonisch und „paarmäßig“, wie Beobachter bemerkten. Garrett unterstützte Kim, als sie als Presenter auftrat. Dieser Auftritt sorgte für erste heiße Spekulationen über ihre Beziehung.

Seitdem wurden die beiden mehrmals gemeinsam gesehen – im Sommer 2025 besuchte Kim Garrett beim Browns-Training in Philadelphia. Auch in ihren sozialen Netzwerken tauschten sie subtile Hinweise aus, etwa Urlaubsbilder oder Schnappschüsse vom Stadionbesuch.

Garrett in Topform, Kim auf dem Weg zur dritten Gold‑Medaille

Gegen die Raiders zeigte Garrett einmal mehr, warum er zu den besten Defensive Ends der NFL zählt: Er stellte seinen eigenen Rekord für die meisten Sacks in einer Saison der Browns ein. Das Timing seiner persönlichen Bestleistung und der öffentlichen Liebesbekundung verlieh dem Moment zusätzliche Bedeutung.