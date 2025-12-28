Ex von Michael van Gerwen: "Ich habe einen Fehler gemacht"

Franziska Wendler 28.12.2025 • 09:45 Uhr Die ehemalige Partnerin von Michael van Gerwen bezieht in einem Interview Stellung und gibt zu, einen Fehler gemacht zu haben.

Im vergangenen Mai verkündete Darts-Superstar Michael van Gerwen die Trennung von seiner Frau Daphne nach elf gemeinsamen Ehejahren.

„Mit großer Traurigkeit teile ich euch mit, dass Daphne und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden. Infolgedessen habe ich meine Teilnahme an den kommenden Turnieren zurückgezogen. Es tut mir leid, meine Fans zu enttäuschen, aber ich vertraue darauf, dass sie meine Entscheidung verstehen werden“, formulierte er seinerzeit.

Nun, während Mighty Mike bei der Darts-WM 2026 (LIVE auf SPORT1) antritt, hat seine Ex-Partnerin in den Niederlanden in einem TV-Interview Stellung zu ihrem neuen Leben bezogen und darüber gesprochen, dass sie bereits in einem Monat mit einem neuen Mann ein Kind erwartet.

Baby von MvG-Ex ungeplant

„Jeder weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe“, erklärte Daphne Govers bei Shownieuws. „Man hätte sich diese Geschichte nicht einmal für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (TV-Sendung, Anm. d. Red.) ausdenken können. Ich lache darüber, aber es ist wahr.“

Bereits im zurückliegenden Sommer hatte Govers auf Gerüchte des Boulevard-Senders RealityFBI reagiert und bestätigt, dass sie einen neuen Freund habe und mit diesem bereits ein Kind erwarte.

Zudem gab das Paar zu, das Baby sei nicht geplant gewesen. „Ich habe damit nicht gerechnet. Ich sollte eigentlich nicht auf natürliche Weise schwanger werden können. Wenn es also passiert, ist es ein Wunder.“

Und weiter: „Meine Welt stand für einen Moment Kopf. Wie soll ich damit umgehen? Aber am Ende ist alles gut geworden. Es ist mehr als willkommen.“

Govers: Ich habe einen Fehler gemacht

Dass es auf die Verkündung ihrer Schwangerschaft nach der Trennung von MvG viele böse Reaktionen gab, davon bekam Govers derweil wenig mit.

„Ich habe mich in einer Blase befunden, als das alles bekannt wurde. Ich habe auch keine sozialen Medien geöffnet. Ich habe gehört, dass eine Menge über mich gesagt wurde. Ich bin vielleicht sehr nüchtern, aber ich muss ja nicht mit diesen Leuten am Tisch essen. Also können sie ruhig quatschen.“

Und dennoch betonte die van-Gerwen-Ex: „Natürlich habe ich einen Fehler gemacht, das weiß jeder. Das müssen wir nicht verschweigen. Die Geschichte drumherum möchte ich lieber privat halten.“

Auf die Frage, wie der Darts-Profi zu ihrer Schwangerschaft steht, antwortete sie: „Das wage ich nicht zu sagen. Ich glaube, er ist nicht besonders glücklich darüber, aber ich weiß es wirklich nicht.“