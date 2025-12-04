FC Bayern: Kane überrascht in ungewohnter Rolle als James Bond

Bei Bayern München dient er als Torgarant, auf seiner Instagram-Seite überrascht er plötzlich als Geheimagent. Von der KI generierte Bilder zeigen Stürmer-Star Harry Kane als Film-Held James Bond.
Kane lebt „Actionhelden-Traum“
Harry Kane überrascht auf seinem Instagram-Account in ungewohnter Rolle.
Unter anderem beim Fallschirmspringen, einarmig am Helikopter hängend oder auf einem Schnee-Mobil kann man ein Abbild des Fußballers bestaunen.
Auf allen Bildern trägt Kane dabei - angelehnt an Bond - einen Anzug mit Fliege. Generiert wurden die spektakulären Bilder durch das KI-Tool Gemini, das der Kapitän der englischen Nationalmannschaft durch seinen Beitrag bewirbt.
„Ich lebe meinen Actionhelden-Traum aus“
„Ich lebe meinen Actionhelden-Traum aus – mit ein bisschen Hilfe von Gemini! Probiert es selbst aus – die Anweisungen findet ihr im Beitrag“, schreibt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unter seinem Beitrag.
Als Kane vor zwei Jahren von Tottenham zum FC Bayern gewechselt war, hatten ihn die Münchner ebenfalls in einem an James Bond angelehnten Video vorgestellt.