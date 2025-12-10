Karius verkündet Überraschung! "Könnten uns kein schöneres Geschenk wünschen"

Loris Karius befindet sich nicht nur sportlich auf einem emotionalen Höhepunkt, auch privat verkündete der Torhüter des FC Schalke 04 am Mittwoch freudige Nachrichten in der Adventszeit.
Karius verkündet Überraschung
Bei Instagram veröffentlichten Karius und seine Frau, die bekannte italienische Fernsehmoderatorin Diletta Leotta, ein Foto mit Tochter Aria und dem Familienhund. Mit schützenden Händen auf dem Bauch seiner Frau kündigte das Paar eine erneute Schwangerschaft von Leotta an.
„Dieses Weihnachten könnten wir uns kein schöneres Geschenk wünschen. Aria wird eine große Schwester, und unsere Herzen sind bereit, doppelt so viel Liebe zu geben“, beschrieb die Familie das Babyglück. Karius ist seit 2022 mit Leotta liiert und seit 2024, ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter, auch verheiratet.
Karius und Schalke: Auch sportlich ein Höhenflug
Sportlich hat der Champions-League-Finalist von 2018 seit seinem Wechsel in die 2. Bundesliga im Januar 2025 sein Glück wiedergefunden.
Nachdem Karius zwischenzeitlich ein halbes Jahr vereinslos war, absolvierte er als Stammkeeper bei Schalke in dieser Saison 16 Pflichtspiele und blieb dabei achtmal ohne Gegentor. In der Tabelle steht der S04 zudem an der Spitze und könnte am 16. Spieltag vorzeitig die Herbstmeisterschaft feiern.
Auch der Verein beglückwünschte das Ehepaar und kommentierte: „WOOOW!! Unsere herzlichsten Glückwünsche - wir freuen uns riesig mit euch!“