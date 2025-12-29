Podolski in tiefer Trauer: Ex-Weltmeister enthüllt schweren Verlust

Der ehemalige Weltmeister Lukas Podolski nimmt Abschied von seiner Oma. Auf Instagram widmete der Fußballer seiner verstorbenen Großmutter emotionale Worte.
Podolski trauert um seine Großmutter
„Oma, du warst wie eine zweite Mutter für mich, als ich aufgewachsen bin – hast immer über mich gewacht, mich immer beschützt”, schrieb der 40-Jährige: „Du hast uns nach Deutschland gebracht und mir die Chance gegeben, zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin.“
Podolski, der nach wie vor bei Górnik Zabrze unter Vertrag steht, war 1987 mit seiner Familie aus Polen nach Deutschland gekommen. Der in Gliwice geborene Kicker war damals zwei Jahre alt. Sesshaft wurden die Podolskis in Bergheim im Rheinland, in der Nähe von Köln - wo der spätere DFB-Star den Durchbruch als Profi schaffte.
Podolski mit Versprechen an geliebte Oma
In seinem Beitrag auf Instagram teilte Podolski mehrere Bilder von sich und seiner Oma im Kreise der Familie: „Ich habe so viel von dir gelernt, Lektionen, die ich jeden Tag mit mir trage. Ich werde fortsetzen, was du mir beigebracht hast. Ich verspreche es.“
Seine Großmutter werde „für immer in meinem Herzen weiterleben. Ruhe in Frieden.“