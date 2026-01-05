"Dumme Spielerfrau": Lisa Müller spricht Klartext!

Franziska Wendler 05.01.2026 • 10:51 Uhr Lisa Müller wohnt nicht gemeinsam mit Ehemann Thomas in Kanada. In einem Interview spricht sie nun über die Hintergründe.

Seit August 2025 spielt Thomas Müller für die Vancouver Whitecaps. Seine Ehefrau Lisa zog seinerzeit nicht mit nach Kanada, was für unzählige Spekulationen sorgte. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat die 36-Jährige nun über die Hintergründe gesprochen.

„Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen.“

Bei dem Betrieb handelt es sich um das Gestüt Gut Wettlkam südlich von München, welches das Ehepaar seit vielen Jahren gemeinsam betreibt.

Kaum Aussagen zum Privatleben

Generell hält sich Müller mit Aussagen zu ihrem Privatleben inzwischen zurück – aus gutem Grund: „Dann würde ich mich rechtfertigen und außerdem, egal, was man sagt, sie drehen es hin, wie sie es haben wollen.“

Veranschaulicht hat die Ehefrau des langjährigen Bayern-Stars dies anhand eines Beispiels. „Ich war vor ein paar Wochen mit mehreren Freunden essen. Dann werden Fotos gemacht, auf denen außer mir nur eine Person zu sehen ist, die dann entsprechend interpretiert werden.“

Und weiter: „Dann sieht man mich wieder mit Thomas, dann ist wieder alles gut, zwei Wochen später ist wieder nichts mehr gut. Inzwischen ist es mir wurscht, dann bin ich eben die dumme Spielerfrau, die eigentlich nur Nägel lackieren kann.“

Vorurteile gegen Müller

Die Dressurreiterin sieht sich immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Mit solchen als Spielerfrau – und wegen ihres politischen Interesses.

Jüngst absolvierte sie bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner ein Praktikum, ist inzwischen auch Mitglied in der CSU.