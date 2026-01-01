Rüdiger mit besonderer Geste

SID 01.01.2026 • 19:54 Uhr Antonio Rüdiger engagiert sich für die Menschen in Sierra Leone. Dabei lud er zu einem besonderen Weihnachtsessen ein.

Guter Zweck statt Urlaub: Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seine kurze Winterpause zur Wohltätigkeitsarbeit in Sierra Leone genutzt. Der Star von Real Madrid war rund um Weihnachten für sieben Tage ins Heimatland seiner Mutter gereist und kümmerte sich für seine Stiftung um eine Reihe humanitärer Initiativen.

Bei seinem dritten Trip nach Sierra Leone habe der Innenverteidiger vor allem Basisarbeit zur Verbesserung des Lebens der Menschen in Freetown und im Kono Distrikt geleistet.

Rüdiger: „Das ist es, was im Leben wirklich zählt“

„Reisen wie diese geben mir in der kurzen Winterpause mehr Energie, als es jeder Urlaub woanders könnte“, wurde Rüdiger in einem von seinem Management verbreiteten Pressemitteilung zitiert: „Hier zu sein, das Lächeln zu sehen, die Dankbarkeit zu spüren und zu wissen, dass unsere Stiftungsarbeit einen kleinen Unterschied macht – das macht mich demütig und motiviert mich. Das ist es, was im Leben wirklich zählt.“

Unter anderem lud der 81-malige Nationalspieler mit der Antonio Rüdiger Foundation rund 200 Menschen mit Behinderung am 25. Dezember zum festlichen Weihnachtsessen ein.

Rüdiger spendiert Fußball-Ausrüstung für Kinder

Neben dem Thema Inklusion und einem Treffen mit dem deutschen Botschafter kümmerte er sich auch um die Jugendförderung, spendierte Fußball-Ausrüstung für über 350 Kinder.