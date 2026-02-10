Ex-Hertha-Boss Preetz bei Skiunfall schwer verletzt

Karina Präg 10.02.2026 • 18:41 Uhr Nach einem heftigen Skiunfall muss der MSV Duisburg auf seinen Manager Michael Preetz verzichten. Der Ex-Hertha-Boss ist bei einer Ski-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm schwer gestürzt und verletzt sich schmerzhaft.

Eigentlich ist Michael Preetz „mehr als ein passabler Skifahrer“, wie der Geschäftsführer des Drittligisten MSV Duisburg selbst im Interview mit der BILD sagte. Trotzdem rutschte er im Skiurlaub auf einer Eisplatte aus und kam schmerzhaft zu Fall. Dabei brach sich der 58-Jährige drei Rippen. Eine davon durchbohrte einen seiner Lungenflügel.

Mit dem Notarzt wurde er nach seinem Sturz ins Klinikum in Zell am See gebracht. Dort wurde ihm am Freitag unter Betäubung ein Schlauch zwischen Lunge und Brustwirbel eingeführt, der den kollabierten Lungenflügel wieder entfalten und aufbauen soll.

Das schlimmste hat Preetz schon hinter sich. „Es ist sehr schmerzhaft, besonders beim Husten und Lachen. Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot“, erzählte der einstige Manager von Hertha BSC weiter.

MSV-Arzt bringt Preetz nach Hause

In den nächsten Wochen kann er sich auf seine Genesung konzentrieren. Der Sieg seines MSV Duisburgs am vergangenen Sonntag „beschleunigt meinen Gesundheitsverlauf“, berichtete Preetz aus dem Krankenhaus heraus.

Sein Kollege Dr. Peter Kaup, Mannschaftsarzt des MSV Duisburg und ehrenamtlicher Helfer der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany, wird Preetz mit einem Krankentransport in Österreich abholen und zu seiner Familie in Berlin bringen.