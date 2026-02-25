Sportmoderatorin Laura Papendick erneut schwanger

Sportmoderatorin Laura Papendick ist wieder schwanger. Im Juni 2023 brachte die frühere SPORT1-Moderatorin ihren ersten Sohn zur Welt, nun erwarten Papendick und ihr Partner Alexander Hindersmann erneut Nachwuchs. „Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr“, sagte die 37-Jährige im Gespräch mit RTL.
Sportmoderatorin erwartet Nachwuchs
Sportmoderatorin Laura Papendick lüftet ein Geheimnis. Drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes freut sich die Familie auf weiteren Nachwuchs.
Die ehemalige SPORT1-Moderatorin Laura Papendick verkündet erneutes Babyglück
© undefined
„Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein.“
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Für den Kölner Sender RTL moderiert Papendick unter anderem bei Übertragungen der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League.
Auch bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht sie für RTL vor der Kamera.