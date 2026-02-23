"Wer wird Millionär?": Frage zur Fußball-WM lässt Kandidatin aussteigen

SPORT1 23.02.2026 • 22:20 Uhr Bei „Wer wird Millionär?“ sorgt eine Frage zur Fußball-WM für rauchende Köpfe. Die Kandidatin steigt aus.

Eine Frage zur Fußball-WM hat in der aktuellen Ausgabe der Quizshow „Wer wird Millionär?“ für den Ausstieg einer Kandidatin gesorgt.

Die 32.000-Euro-Frage für Melanie Offermann lautete: „Bei welcher Fußball-WM fand keine einzige Partie in der Hauptstadt des Gastgeberlandes statt?“ Als Antwortmöglichkeiten standen A: 1966, B: 1974, C: 1986 und D: 2014 zur Auswahl.

Offermann gab zu: „Das weiß ich selber nicht. Ich überlege aber trotzdem mal.“ Die Hamburgerin wusste, dass Deutschland 1974 Weltmeister wurde, das passende Gastgeberland fiel ihr aber nicht ein.

Sie konnte sich herleiten, dass die WM 1966 in England stattfand. Doch wurde seinerzeit auch ein Spiel in London ausgetragen?

Offermann entschied sich aufgrund ihrer Unsicherheit für den Telefonjoker. Ein sportbegeisterter Freund erklärte daraufhin am Telefon: „Ich vermute 1974, aber bin mir nur zu 70 Prozent sicher. Meines Wissens war die WM da in Deutschland. Wahrscheinlich wurde in Bonn nicht gespielt.“

WM in Deutschland mit Besonderheit

Offermann grübelte über die Antwort: „Deutschland war 1974 noch nicht wieder vereint. Das könnte ein Grund sein, weshalb nicht in Bonn gespielt wurde.“

Am Ende entschied sie sich jedoch bestimmt für den Ausstieg: „Ich ärgere mich, wenn ich auf 500 Euro zurückfalle. Ich nehme die 16.000 Euro.“

Danach klärte Moderator Günther Jauch auf: Tatsächlich wäre 1974 die korrekte Antwort gewesen, da es zum damaligen Zeitpunkt Spiele in West-Berlin gab, allerdings keine in der BRD-Hauptstadt Bonn.