Biathlon-Paar im doppelten Baby-Glück

SPORT1 16.03.2026 • 12:26 Uhr Mari und Benjamin Eder sind seit kurzem glückliche Eltern von Zwillingen. Das geht aus einem Instagram-Post hervor.

Das Biathlon-Traumpaar Mari und Benjamin Eder hat doppeltes Glück. Die beiden ehemaligen Biathlon-Profis gaben auf Instagram die Geburt ihrer Zwillinge bekannt, die Ende Februar das Licht der Welt erblickten.

„Zwei liebevolle kleine Mädchen sind auf die Welt gekommen und haben unsere Herzen gestohlen“, schrieb Mari Eder auf Instagram. Auf dem Bild waren die kleinen Füße der Neugeborenen in den Händen der Mutter zu sehen.

Bereits im Oktober hatten die beiden die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Schon damals sammelte der Post viele Kommentare von ehemaligen Biathlonkollegen.

Der Post der neugeborenen Zwillinge bewegte ebenfalls einige bekannte Biathleten zu einem Kommentar. So schrieb beispielsweise Suvi Minkkinen „Oh mein Gott!“ und die Biathlon-Legende Kaisa Mäkäräinen schrieb in Anspielung auf die Namen der Eltern: „Die entzückenden Mini-BeMs.“ Viele weitere Profisportler reagierten mit Herz- oder Jubel-Smileys.

Mari und Benjamin Eder waren nie die Stars ihrer Mannschaften

Mari Eder beendete ihre aktive Profikarriere im März 2023. Erst später nannte sie Herzprobleme als Begründung ihres Rücktritts. In ihrer Karriere gewann sie zwei Weltcuprennen und war jahrelang Teil des finnischen Weltcupteams.

„Wie jede Spitzensportlerin habe ich davon geträumt, eine persönliche Medaille zu gewinnen. Am Ende muss ich zugeben, dass mein Können, meine harte Arbeit oder mein Talent nicht ausgereicht haben“, sagte sie damals im Zuge ihres Rücktritts. Ihre guten Langlauf-Leistungen konnte sie oft nicht mit dem Schießen zusammenbringen.