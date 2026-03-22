Ex-Nationalspieler mit Appell: "Sprachlos und desillusioniert"

SPORT1 22.03.2026 • 08:43 Uhr Der frühere Nationaltorhüter René Adler positioniert sich in einem Statement klar gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Der von Adler geteilte Beitrag thematisiert den Fall von Collien Fernandes.

René Adler hat in einem Statement auf Instagram ernste Töne angeschlagen. Der Ex-Nationaltorhüter verurteilte darin sexualisierte Gewalt gegen Frauen.

„Es ist beschämend! Ich schäme mich für uns Männer!! Ich glaube, ich kenne kaum eine Frau, die nicht schon mindestens einmal in ihrem Leben Erfahrung mit sexualisierten Übergriffen oder sexualisierter Gewalt gemacht hat“, hieß es in dem Posting in weißer Schrift auf schwarzem Grund.

„Und warum? Weil Männer es machen können! Weil die Strafen zu milde sind, die Frauen nicht ausreichend geschützt werden, dass es überhaupt dazukommen kann und weil wir Männer zu häufig die Klappe halten. Es ist und bleibt ein strukturelles Problem. Auch wir Männer dürfen es nicht mehr hinnehmen. Es ist unsere Verantwortung, dass sich etwas ändert“, schrieb Adler weiter.

Dazu postete der 41-Jährige ein Foto, auf dem der Slogan „Protect your daughter“ (Deutsch: „Schütze deine Tochter“) durchgestrichen ist und darunter geschrieben steht: „Educate your son“ („Erziehe deinen Sohn“). Heißt: Es gehe darum, dem Sohn einen respektvollen Umgang mit Frauen zu vermitteln und nicht nur den Schutz der Töchter zu fordern.

Ex-Nationaltorhüter Adler mit klarer Meinung: „Es reicht!!!!“

In seiner Instagram-Story teilte er zudem einen Meinungsbeitrag des Magazins Stern mit dem Titel „Das unerträgliche Schweigen der Männer“. Adlers klare Meinung: „Mehr mutige, starke Frauen in Machtpositionen und weniger kranke Ar***löcher.“

Adler fügte hinzu: „Ich bin sprachlos, ernüchtert und desillusioniert, in was für eine kranke Welt meine Tochter geboren wurde. Ich kann nur sagen: Es reicht!!!!“

Der von Adler geteilte Beitrag thematisiert den Fall von Collien Fernandes, die im Spiegel ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorgeworfen hatte, im Internet Fakeprofile mit sexuellen Inhalten unter ihrem Namen erstellt zu haben. „Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut“, sagte Fernandes dem Spiegel.

Adler ist seit 2016 mit der Schauspielerin Lilli Hollunder verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter.