Boulevard

Knifflige Frage über den FC Bayern bei "Wer wird Millionär?"

Kandidat meistert Bayern-Frage

Bei der Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ wird eine Frage über den FC Bayern gestellt. Es geht um 64.000 Euro.
Der FC Bayern München spielt eine erfolgreiche Saison. Eine entscheidende Rolle spielt scheinbar auch die Teilnahme an der Klub-WM im vergangenen Sommer.
Julius Schamburg
Bei der am Montagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ gab es eine knifflige Fußball-Frage zu beantworten.

Kandidat Chrestien Delonge stand vor der 64.000-Euro-Frage, die da lautete: „Von wem übernahm der FC Bayern München in den 80ern Platz eins der Ewigen Tabelle der Fußballbundesliga?“

Kandidat meistert Frage über den FC Bayern

Die Antwortmöglichkeiten: 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV und Borussia Dortmund.

Delonge tendierte zunächst zum 1. FC Köln, war sich aber nicht zu hundert Prozent sicher. Also griff der Kandidat auf den 50:50-Joker zurück.

Als Köln und Dortmund stehen blieben, legte sich Delonge auf den Effzeh fest. Und er sollte Recht behalten, Köln war in der Tat die richtige Antwort.

Die 125.000-Euro-Frage beantwortete der Kandidat nicht mehr. So nahm er eine stolze Gewinnsumme in Höhe von 64.000 Euro mit nach Hause.

