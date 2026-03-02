Knifflige Frage über den FC Bayern bei "Wer wird Millionär?"

Julius Schamburg 02.03.2026 • 23:30 Uhr Bei der Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ wird eine Frage über den FC Bayern gestellt. Es geht um 64.000 Euro.

Bei der am Montagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ gab es eine knifflige Fußball-Frage zu beantworten.

Kandidat Chrestien Delonge stand vor der 64.000-Euro-Frage, die da lautete: „Von wem übernahm der FC Bayern München in den 80ern Platz eins der Ewigen Tabelle der Fußballbundesliga?“

Kandidat meistert Frage über den FC Bayern

Die Antwortmöglichkeiten: 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV und Borussia Dortmund.

Delonge tendierte zunächst zum 1. FC Köln, war sich aber nicht zu hundert Prozent sicher. Also griff der Kandidat auf den 50:50-Joker zurück.

Als Köln und Dortmund stehen blieben, legte sich Delonge auf den Effzeh fest. Und er sollte Recht behalten, Köln war in der Tat die richtige Antwort.