Mit dem 1. FC Köln steckt Tom Krauß tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Doch privat läuft es für den Sechser deutlich besser. Der 24-Jährige hat seine Liebe zur TV-Schönheit Vanessa Mariposa öffentlich gemacht.
Bundesliga-Profi liebt TV-Sternchen
Köln-Profi Tom Krauß macht seine Liebe zu einer TV-Schönheit offiziell.
Bei Instagram schrieb Mariposa: „Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir.“ Dazu teilte sie mehrere Bilder der beiden.
Die Schweizerin ist bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten und nahm bereits in Shows wie „Are You The One? – Realitystars in Love“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Das große Promi-Büßen“ teil. Dort fand sie bisher nie das dauerhafte Glück. Das soll nun mit Krauß anders werden.
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Der gebürtige Leipziger Krauß stand in dieser Spielzeit in bislang 23 Pflichtspielen für die Domstädter auf dem Platz und gehört zum Kölner Stammpersonal. Auf einen Treffer wartet der defensive Mittelfeldspieler allerdings noch.