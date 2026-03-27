Ter Stegen verkündet freudige Nachrichten

Sportlich gesehen gab es für Marc-André ter Stegen zuletzt wenig Grund zur Freude. Eigentlich sollte nach der Leihe zum FC Girona im Winter alles besser werden. Eine erneute Oberschenkelverletzung setzt den Torhüter derzeit jedoch länger außer Gefecht und verringert wohl auch seine Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer.
Freudige Nachrichten bei ter Stegen
Umso erfreulicher sind deshalb die privaten Neuigkeiten, die ter Stegen am Donnerstag bei Instagram verkündet hat.
Dort veröffentlichte der 33-Jährige ein gemeinsames und inniges Bild mit seiner Freundin Ona Sellarès, die ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Die freudige Nachricht: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. „Voller Liebe“, lautete die kurze Botschaft an die Follower der beiden werdenden Eltern.
Ter Stegen wird zum dritten Mal Vater – Sportliche Zukunft weiter unklar
Ter Stegen wird bereits zum dritten Mal Vater. Die Beziehung zur Spanierin Sellarès machte er erst im Sommer 2025 öffentlich, wenige Monate nach dem verkündeten Beziehungs-Aus mit Ehefrau Daniela.
Zu den beiden Söhnen habe ter Stegen jedoch weiterhin regelmäßigen Kontakt. „Ich sehe die Kinder jeden Tag, und so lange das so ist, bin ich der glücklichste Mensch, den es gibt“, sagte der Torhüter Anfang April im Bild-Podcast Phrasenmäher.
Auf dem Fußballplatz bleibt die Zukunft von ter Stegen jedoch weiter ungewiss. Beim FC Barcelona steht er noch bis 2028 unter Vertrag, wurde zuletzt aber als Nummer eins verdrängt und zunehmend aussortiert.
Ein Comeback in dieser Saison scheint weiterhin möglich zu sein – ob der Neustart bei Girona aber noch einmal Fahrt aufnimmt und ter Stegen auf den WM-Zug aufspringen kann, bleibt fraglich.