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Dann schenkt Demirovic Freibier an die VfB-Fans aus

Demirovic löst Bier-Versprechen ein

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic löst ein Fanversprechen ein. An diesem Tag schenkt der Bosnier Freibier aus.
Bosnien-Herzegowina feiert die zweite WM-Teilnahme in seiner Geschichte. In Sarajevo herrscht Ausnahmezustand - Stürmer-Star Edin Dzeko postet Live-Videos aus der Partynacht.
David Funk
VfB-Angreifer Ermedin Demirovic löst ein Fanversprechen ein. An diesem Tag schenkt der Bosnier Freibier aus.

Der bosnische Angreifer Ermedin Demirovic hat seiner Ankündigung Taten folgen lassen. Nach seinem Versprechen, bei einer WM-Teilnahme mit seinem Heimatland Bosnien-Herzegowina Freibier an die VfB-Fans zu verschenken, hat der Angreifer nun einen Termin fixiert.  

„Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der bosnischen Nationalmannschaft bedeutet mir unglaublich viel, im Sommer geht für mich ein riesengroßer Traum in Erfüllung“, erläuterte Demirovic nochmal die Hintergründe seines kuriosen Versprechens.

Nach WM-Ticket: Bier-Termin steht fest

Nach der Buchung des WM-Tickets dank des Sieges im Elfer-Drama gegen Italien kündigte er noch an: „Ich habe gesagt, ich gebe einen aus. Wie teuer das am Ende wird, werden wir sehen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Wort halten. Wir werden aber einen (Termin; Anm. d. Red.) finden.“

Gesagt, getan. Wie der 28-Jährige nun auf seinem Instagram-Kanal ankündigte, wird am Montag, den 27. April 2026, das flüssige Gold an durstige Schwaben verteilt.

Das Bier sei „zeitlich begrenzt“, werde dabei aber persönlich „von 19 Uhr bis 20 Uhr beim VfB-Wasentag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest im Beim Benz Hofbräu-Zelt“ vom gebürtigen Hamburger ausgeschenkt.

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Finanzielle Unterstützung für Stiftung

Auch für die Kinder kündigte der Stürmer eine Aktion an: „Und für alle Kinder wird bei einer öffentlichen VfB-Trainingseinheit in den kommenden Wochen der Eiswagen bereitstehen.“

Doch damit nicht genug: „Bei aller Freude über die WM-Teilnahme ist es mir eine Herzensangelegenheit, auch an die Menschen zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deshalb habe ich beschlossen, die VfB-Stiftung Brustring der Herzen finanziell zu unterstützen.“

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