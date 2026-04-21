Ex-DFB-Star erneut im Babyglück

Das dritte Kind von Ilkay Gündogan und seiner Frau Sara ist auf die Welt gekommen! Sein aktueller Klub Galatasaray Istanbul teilte die Nachricht am Montagabend mit.
Ex-DFB-Star wieder im Babyglück
Ilkay Gündogan und seine Frau Sara haben ihr drittes Kind bekommen. Gündogans Verein Galatasaray Istanbul verkündet die frohe Botschaft.
„Wir gratulieren Ilkay und seiner Frau herzlich und wünschen ihrem neugeborenen Baby Kian ein langes, gesundes und glückliches Leben“, schrieb der türkische Klub.
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Drittes Kind für die Gündogans
Die Gündogans sind nun zu fünft zu Hause. Im März 2023 kam zunächst Sohn Kais auf die Welt, ehe Tochter Ella im Februar 2025 folgte.
Der frühere Nationalspieler ist seit Juli 2021 offiziell mit seiner Partnerin zusammen, die er im Mai 2022 standesamtlich geheiratet hat.