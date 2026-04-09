FC Bayern: Musiala geht überraschenden Schritt

Jakob Lüers 09.04.2026 • 23:09 Uhr Beim FC Bayern kämpft sich Jamal Musiala nach langer Verletzungspause zurück zu alter Form. Jetzt wagt er neben dem Platz einen überraschenden Schritt: Er wird Kinderbuchautor.

Bayern-Star Jamal Musiala schlägt abseits des Platzes ein neues Kapitel ein – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der 23-Jährige geht unter die Kinderbuch-Autoren.

Am Freitag erscheint „die erste eigene Erstleser-Reihe von und mit Jamal Musiala“, wie es die Verlagsgruppe Oettinger, bei der Musialas Bücher veröffentlicht werden, mitteilte – und das in „leicht lesbarer“ Sprache. Auf Kinder ab sieben Jahren warten nun zwei Bände, die an das Leben des jungen Offensivspielers angelehnt sind.

Der erste Band behandelt unter dem Titel „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ den Umzug von Musiala aus Deutschland nach England. Im Alter von sieben Jahren war Musiala 2010 mit seiner Familie aus dem hessischen Fulda auf die Insel gezogen, wo er beim FC Southampton erste Schritte bei einem Profiverein machte.

Musiala-Fans dürfen sich auf weiteres Buch freuen

Im zweiten Band geht es dann um Musialas Zeit beim FC Bayern. Beide Bücher umfassen 64 Seiten. Die jungen Fans des Bayern-Stars dürfen sich sogar noch auf mehr freuen: Für den Oktober ist ein größeres Kinderbuch von Musiala angekündigt, das sogar 192 Seiten haben wird.