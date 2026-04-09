FC Bayern: Musiala geht überraschenden Schritt

Bayern-Star Jamal Musiala schlägt abseits des Platzes ein neues Kapitel ein – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der 23-Jährige geht unter die Kinderbuch-Autoren.
Musiala jetzt Kinderbuch-Autor
Am Freitag erscheint „die erste eigene Erstleser-Reihe von und mit Jamal Musiala“, wie es die Verlagsgruppe Oettinger, bei der Musialas Bücher veröffentlicht werden, mitteilte – und das in „leicht lesbarer“ Sprache. Auf Kinder ab sieben Jahren warten nun zwei Bände, die an das Leben des jungen Offensivspielers angelehnt sind.
Der erste Band behandelt unter dem Titel „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ den Umzug von Musiala aus Deutschland nach England. Im Alter von sieben Jahren war Musiala 2010 mit seiner Familie aus dem hessischen Fulda auf die Insel gezogen, wo er beim FC Southampton erste Schritte bei einem Profiverein machte.
Musiala-Fans dürfen sich auf weiteres Buch freuen
Im zweiten Band geht es dann um Musialas Zeit beim FC Bayern. Beide Bücher umfassen 64 Seiten. Die jungen Fans des Bayern-Stars dürfen sich sogar noch auf mehr freuen: Für den Oktober ist ein größeres Kinderbuch von Musiala angekündigt, das sogar 192 Seiten haben wird.
Auf dem Rasen versucht der neue Kinderbuch-Autor derzeit, beim deutschen Rekordmeister wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Beim 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid wurde Musiala in der zweiten Halbzeit eingewechselt, blieb im weiteren Spielverlauf aber eher unglücklich und vergab sogar noch zwei gute Gelegenheiten, für einen höheren Sieg zu sorgen.