"Ich mag Herausforderungen": Littbarski feiert Theater-Premiere

SID 17.04.2026 • 10:28 Uhr An seinem 66. Geburtstag hat der Ex-Weltmeister Pierre Littbarski vor 300 Zuschauern in Köln sein eigens produziertes Stück "Litti macht Theater" aufgeführt.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski hat seinen 66. Geburtstag mit einer ganz speziellen Premiere gefeiert.

Vor rund 300 Zuschauern führte er am Donnerstag in Köln sein eigens produziertes Stück „Litti macht Theater“ auf – und war nach drei Stunden voller Rückblicke und kuriosen Geschichten aus seiner aktiven Karriere platt, aber zufrieden.

„Es war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Insgesamt eine runde Sache“, sagte Littbarski dem Sport-Informations-Dienst (SID) nach seinem Auftritt im Bürgerhaus Stollwerck am Rhein. „Ich bin ja nun zu alt, um dem Ball noch hinterherzujagen. Ich mag immer Herausforderungen – und das war für mich die nächste nach Singen und Backen.“

2021 hatte Littbarski als Hammerhai verkleidet an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teilgenommen, 2025 beim „Promibacken“ auf Sat.1.

„Ich finde Buch langweilig“

Am Donnerstagabend gab es zunächst ein Geburtstagsständchen vom Publikum, später dann einen Kuchen von Köln-Kumpel Toni Schumacher auf der Bühne. Inhaltlich nutzte der Weltmeister von 1990 seine Karriere als roten Faden und erzählte zahlreiche Anekdoten aus der Nationalmannschaft, seinen Klubs und seiner Zeit in Japan.

„Ein paar Tipps vom Weltmeister und viel Stand-up-Comedy. Da können die Leute was mit anfangen“, sagte Littbarski, der das Stück und auch das Bühnenbild selbst entworfen hatte. „Ich finde Buch langweilig. Das bin ich nicht. Und deshalb ist der Weg ins Theater interessanter, weil du da machen kannst, was du möchtest, und Themen ganz anders aufgreifen kannst.“