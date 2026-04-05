"Wer wird Millionär?": Schwierige Frage um Deutschlands WM-Titel 1990

SPORT1 05.04.2026 • 20:15 Uhr Beim Oster-Special von "Wer wird Millionär?" muss eine Kandidatin eine knifflige Fußball-Frage beantworten. Es geht um das Finale der WM im Jahr 1990.

Bei der Ostersonntags-Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ gab es eine schwierige Fußball-Frage zu beantworten.

Kandidatin Gabriele Eickelmann stand bei der 32.000 Euro-Frage, als es sich plötzlich um einen deutschen Weltmeistertitel drehte. Die Frage lautete: Beim Endspiel 1990, das Deutschland den Titelgewinn bescherte, gab es erstmals im Finale einer Fußball-WM …?

Was gab es erstmals 1990 im Finale einer WM?

Die Antwortmöglichkeiten: eine Rote Karte, ein Eigentor, einen Handelfmeter oder Verlängerung.

Die Kandidatin gab offen zu: „Im Fußball bin ich ahnungsloser als im Menschsein. Ich habe 0,00 Ahnung von Fußball.“

Wer wird Millionär: Kandidatin gewinnt 32.000 Euro

Jauch motivierte zur Nutzung eines Jokers. Beim Telefon-Joker fiel ihr Mann Udo jedoch auch direkt durch das Raster: „Mit Fußball hat er auch nichts zu tun. Er kommt zwar aus Dortmund, aber das war es dann auch“, meinte Eickelmann.

Daher nutzte die Kandidatin zunächst den 50:50-Joker und die Antwortmöglichkeiten A und B (Rote Karte und Eigentor) blieben übrig. Daraufhin entschied sich Eickelmann für den Telefon-Joker und rief Constantin Fuse an.

Dieser riet zur Antwortmöglichkeit A, Rote Karte. Die Kandidatin vertraute ihrem Joker und durfte damit über 32.000 Euro jubeln.

Da sie die nächste Frage nicht beantworten konnte, blieb es bei dieser Gewinnsumme.

So wurde Deutschland 1990 Weltmeister

In besagtem WM-Finale gab es übrigens gleich zwei Rote Karten. In der 64. Minute wurde Argentiniens Verteidiger Pedro Daniel Monzon vom Platz gestellt. Kurz vor Schluss musste auch Stürmer Gustavo Abel Dezotti runter (87.).

Deutschland gewann mit 1:0 und krönte sich zum dritten Mal zum Weltmeister. Andreas Brehme verwandelte den entscheidenden Elfmeter (85.), der übrigens kein (!) Handelfmeter war, sondern ein Foulelfmeter.

Der Pfiff sorgte damals für mächtig Wirbel. Die Argentinier diskutierten aufgeregt mit dem uruguayischen Schiedsrichter Edgardo Codesal Méndez und schlugen den Ball weg. Es dauerte rund acht Minuten, bis Brehme endlich schießen konnte. Der Rest ist Geschichte.