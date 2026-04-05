Mesut Özil meldet sich mit toller Botschaft!

Mesut Özil ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie der einstige deutsche Weltmeister gemeinsam mit seiner Frau Amine bei Instagram bekannt gab, hieß das Paar eine weitere Tochter willkommen.
Özil meldet sich mit toller Botschaft
Mesut Özil ist in Deutschland mittlerweile eine große Unbekannte - nun gibt er selbst einen freudigen Einblick in sein Privatleben.
Mesut Özil ist wieder Vater geworden
© IMAGO/Matthias Koch
„Allah sei Dank bist du gesund zur Welt gekommen, unsere schöne Tochter Elisa“, schrieben die Özils. Sie haben mit Eda und Ela bereits Töchter im Alter von sechs und drei Jahren.
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Özil hat sich in den vergangenen Jahren praktisch komplett aus Deutschland zurückgezogen. Zuletzt sorgte eine Dokumentation des ZDF zum 37-Jährigen für Aufmerksamkeit.
Viele Eindrücke von seinem Leben wurden dabei allerdings nicht geliefert – nun hat der einstige Superstar selbst einen freudigen Einblick gegeben.