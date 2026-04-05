Mit 91 Jahren! Kandidat schreibt bei "Wer wird Millionär" Geschichte

SPORT1 05.04.2026 • 18:13 Uhr Bei der Fernsehsendung "Wer wird Millionär?" ist der älteste Teilnehmer der Geschichte zu Gast. Er hat außerdem eine besondere Verbindung zum Fußball.

Beim Oster-Special von „Wer wird Millionär?“ am Ostersonntag war ein besonderer Mann zu Gast: Mit 91 Jahren ist Reiner Spänkuch der älteste Kandidat, der je auf dem begehrten Stuhl von Günther Jauch Platz genommen hat.

Doch nicht nur bei der Fernsehshow stellte er einen neuen Altersrekord auf. Der 91-Jährige ist zudem offiziell der älteste Volunteer Deutschlands. Obwohl er schon lange in Rente ist, arbeitet er immer noch als Freiwilliger beim Bundesligisten RB Leipzig und war auch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland im Einsatz.

Besondere Videobotschaften von RB Leipzig

Als er zu Beginn auf dem Ratestuhl Platz nahm, wurden zwei besondere Videobotschaften eingespielt. Leipzigs Trainer Ole Werner fand motivierende Worte für den RB-Unterstützer: „Ich drücke dir beide Daumen! Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die Arbeit, die du hier im Verein als Volunteer machst – du bist der älteste Volunteer Deutschlands – das verdient schon eine ganze Menge Respekt!“ Am Ende bringt er das Publikum auch noch zum Lachen, als er sagt: „Die Million die holt keiner, außer Reiner!“

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Auch RB-Verteidiger Lukas Klostermann motivierte den treuen Leipzig-Fan, indem er von seiner eigenen „Wer wird Millionär?“-Erfahrung im DFB-Special erzählte. Klostermann sagte: „Ich wünsche dir ganz viel Glück, ganz viel Erfolg, und wir drücken dir alle die Daumen!“ Schon am Nachmittag trommelte RB auf X für den Auftritt des Volunteers.

„Wer wird Millionär“: Kandidat gewinnt 16.000 Euro

Während der 91-Jährige die ersten Fragen ohne Probleme beantworten konnte, setzte er ab der 2.000-Euro-Frage seine ersten Joker ein. Bei 32.000 Euro scheiterte er dann trotz des 50/50-Jokers und fiel auf 16.000 Euro zurück.

Auch wenn bei den elf Fragen keine Sportfrage dabei war, sicherte sich Spänkuch eine stolze Gewinnsumme. Was er mit dem Geld anstellen werde, müsse er erst noch mit seiner Frau besprechen, aber „da gibt es viele Möglichkeiten“.

Der Leipziger wusste im Vorfeld gar nicht, dass er an diesem Abend als Kandidat Teil der Show sein würde. Eine langjährige Freundin hatte ihn heimlich bei der Quizshow angemeldet. Er selbst fuhr in dem Glauben nach Köln, lediglich Zuschauer zu sein, und wunderte sich schon, weshalb er in der ersten Reihe saß.