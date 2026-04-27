Sportschau-Moderatorin gibt Baby-Update

Egal ob in der „Sportschau“ der ARD oder an der Skisprungschanze: Lea Wagner zählt zu den prominentesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen.
ARD-Moderatorin gibt Baby-Update
Aufmerksamen Sportfans dürfte in der jüngeren Vergangenheit aber auch die Schwangerschaft der 31-Jährigen aufgefallen sein. Ihren Beruf übt Wagner derzeit dennoch weiter aus.
So geht es Wagner in der Schwangerschaft
Auf Instagram hat die Tochter des ehemaligen Schalke-Trainers David Wagner nun einige Urlaubsbilder veröffentlicht und ihren Fans dabei ein Baby-Update gegeben. „Zu viel Sonne und zu lange Autofahrten auf der Rückbank mit vielen Serpentinen – in der Schwangerschaft 1/10, würde ich nicht empfehlen“, schrieb Wagner, während das baldige Mutterglück bereits deutlich zu erkennen war.
Erwartet wird die Geburt des Kindes im Spätsommer. Bis dahin will Wagner so lange wie möglich als Moderatorin aktiv bleiben. „Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für mich“, sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Neben dem privaten Highlight stehe mit der Fußball-WM auch ein sportlicher Höhepunkt an.
Besonderes Jahr für Wagner
Ihr Privatleben hält Wagner weiter größtenteils geheim. Zwar hatte sie ihre Schwangerschaft bereits im März bekannt gegeben, weitere Details bleiben der Öffentlichkeit hingegen fern. „
Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben“, sagte Wagner nach ihrer Hochzeit im Dezember 2025 bei der Bild.