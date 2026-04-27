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Sportschau-Moderatorin gibt Baby-Update

ARD-Moderatorin gibt Baby-Update

Sportmoderatorin Lea Wagner gibt ihren Fans ein Update zu ihrer Schwangerschaft. Ganz ohne Beschwerden verläuft ihr Leben offenbar nicht.
Moderatorin Lea Wagner zeigt bei Instagram ihren Babybauch
Moderatorin Lea Wagner zeigt bei Instagram ihren Babybauch
© IMAGO/Ulrich Wagner
Niklas Senger
Sportmoderatorin Lea Wagner gibt ihren Fans ein Update zu ihrer Schwangerschaft. Ganz ohne Beschwerden verläuft ihr Leben offenbar nicht.

Egal ob in der „Sportschau“ der ARD oder an der Skisprungschanze: Lea Wagner zählt zu den prominentesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen.

Aufmerksamen Sportfans dürfte in der jüngeren Vergangenheit aber auch die Schwangerschaft der 31-Jährigen aufgefallen sein. Ihren Beruf übt Wagner derzeit dennoch weiter aus.

So geht es Wagner in der Schwangerschaft

Auf Instagram hat die Tochter des ehemaligen Schalke-Trainers David Wagner nun einige Urlaubsbilder veröffentlicht und ihren Fans dabei ein Baby-Update gegeben. „Zu viel Sonne und zu lange Autofahrten auf der Rückbank mit vielen Serpentinen – in der Schwangerschaft 1/10, würde ich nicht empfehlen“, schrieb Wagner, während das baldige Mutterglück bereits deutlich zu erkennen war.

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Erwartet wird die Geburt des Kindes im Spätsommer. Bis dahin will Wagner so lange wie möglich als Moderatorin aktiv bleiben. „Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für mich“, sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Neben dem privaten Highlight stehe mit der Fußball-WM auch ein sportlicher Höhepunkt an.

Besonderes Jahr für Wagner

Ihr Privatleben hält Wagner weiter größtenteils geheim. Zwar hatte sie ihre Schwangerschaft bereits im März bekannt gegeben, weitere Details bleiben der Öffentlichkeit hingegen fern. „

Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben“, sagte Wagner nach ihrer Hochzeit im Dezember 2025 bei der Bild.

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