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Sport-Traumpaar Sue Bird und Megan Rapinoe gibt Trennung bekannt

Traumpaar gibt Trennung bekannt

Sue Bird und Megan Rapinoe waren ein Traumpaar des Sports. Nun haben sich die beiden offiziell getrennt.
Sue Bird (l.) und Megan Rapinoe haben ihre Trennung bekannt gegeben
Sue Bird (l.) und Megan Rapinoe haben ihre Trennung bekannt gegeben
© IMAGO/UPI Photo
Daniel Höhn
Sue Bird und Megan Rapinoe waren ein Traumpaar des Sports. Nun haben sich die beiden offiziell getrennt.

Die ehemalige Basketballerin Sue Bird und die frühere Fußballerin Megan Rapinoe haben ihre Trennung in einem Statement bei Instagram verkündet.

„Es gibt wirklich keinen sanften oder einfachen Weg, diese Neuigkeiten zu teilen. Nach langem Nachdenken haben wir die Entscheidung getroffen, uns als Paar zu trennen“, hieß es in der Stellungnahme.

„Es war keine einfache Entscheidung“

Bird und Rapinoe gaben zu: „Es war keine einfache Entscheidung, aber wir haben sie gemeinsam getroffen – mit so viel Liebe, Respekt und Fürsorge füreinander.“

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Ende 2016 dateten sich die beiden zum ersten Mal. Sie hätten „im letzten Jahrzehnt ein ganzes Leben miteinander geteilt“, so die zwei Ex-Sportlerinnen. Dabei hätten sie „große und stille Momente“ erlebt.

Bird spielte in Russland und in der Women’s National Basketball Association (WNBA). Mit Seattle Storm feierte sie drei Meisterschaften. Zudem holte die 45-Jährige fünf olympische Goldmedaillen. 2022 hatte Bird ihre Karriere.

Auch Rapinoe war äußerst erfolgreich. 2012 wurde sie Olympiasiegerin mit den USA. Zudem gewann sie zwei Weltmeistertitel (2015, 2019). Vor sieben Jahren wurde sie mit dem Ballon d’Or als Weltfußballerin geehrt. 2023 hängte sie ihre Fußballschuhe an den Nagel.

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