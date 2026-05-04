So schätzt Merz Deutschlands WM-Chancen ein

Daniel Höhn 04.05.2026 • 10:15 Uhr Friedrich Merz ist neben seinem Job als Bundeskanzler auch Fußball-Fan und hat nun zu wichtigen Themen Stellung bezogen. Dem FC Schalke 04 gratuliert der BVB-Fan.

Friedrich Merz hat in der ARD-Sendung „Caren Miosga“ unter anderem zum Thema Fußball seine klare Meinung gesagt.

Im Hinblick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko meinte der Bundeskanzler: „Die deutsche Mannschaft ist im Augenblick so gut aufgestellt und hat sich so gut entwickelt, dass sie die Chancen hat, in die letzten Runden zu kommen, ins Halbfinale, und wenn es richtig gut läuft, kann sie auch ins Finale kommen.“

Merz kündigte an: „Wenn Deutschland im Endspiel ist, fahre ich selbstverständlich hin.“

Schalke-Aufstieg? „Das ist wunderbar“

Der Kanzler, ein bekennender Fan von Borussia Dortmund, gratulierte darüber hinaus dem FC Schalke 04 zum Aufstieg in die Bundesliga: „Ich freue mich darauf, endlich wieder das Derby im Ruhrgebiet. Das ist wunderbar. Glückwunsch an Schalke 04.“

Von der ersten Trainerin in der Bundesliga, Marie-Louise Eta (Union Berlin), zeigte sich Merz begeistert: „Ich muss sagen, ich finde das toll, dass sie das macht. Wünsche ihr wirklich jeden erdenklichen Erfolg.“