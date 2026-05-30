Ex-Nationalspieler Sterling offenbar nach Drogenfahrt festgenommen

Julius Schamburg 30.05.2026 • 17:41 Uhr Raheem Sterling soll unter Drogeneinfluss in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Ein Quelle aus Sterlings Umfeld lässt mit besorgniserregenden Aussagen aufhorchen.

Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge von der Polizei festgenommen worden.

Demnach soll Sterling unter Drogeneinfluss in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. „Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag gingen Meldungen ein, dass ein Lamborghini auf der M3 in Richtung Süden, in der Nähe des Minley Interchange, gegen die Leitplanken geprallt sei“, heißt es in einem Statement der Hampshire Police.

Sterling offenbar Unfallfahrer

Es seien keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen. Verletzte habe es auch nicht gegeben. Sterlings Name wurde dabei nicht direkt genannt, aber die Polizei machte folgende Angaben: „Der Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Berkshire, wurde wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliches Fahren, Besitz einer Droge der Klasse C und Verweigerung der Probenabgabe festgenommen. Er wurde gegen Kaution freigelassen, während unsere Ermittlungen weiterlaufen.“

Zu Drogen der Klasse C zählen in England unter anderem Benzodiazepine, anabole und androgene Steroide, bestimmte Opioide und weitere Substanzen wie zum Beispiel Lachgas.

Besorgniserregende Aussagen über Sterling

Eine Quelle aus Sterlings Umfeld soll der Zeitung Daily Mail am Freitagabend mitgeteilt haben, wie qualvoll die letzten zwei Jahre für Sterling gewesen sein müssen: „Die psychische Belastung, der er ausgesetzt war, ist unermesslich. Sobald er den Ball berührt, wird ihm gesagt, er sei ein Versager und am Ende. Verspottet. Ausgepfiffen.“

Nach eineinhalb Monaten Vereinslosigkeit unterschrieb Sterling am 13. Februar bei Feyenoord Rotterdam. „Er ist in die Niederlande gezogen, um dem Ganzen zu entfliehen und seine Liebe zum Spiel wiederzufinden, aber die Negativität folgte ihm dorthin. Es waren extrem harte Jahre für ihn, und dieser Vorfall spiegelt das wider“, wird besagte Quelle weiter zitiert.