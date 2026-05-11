FC Bayern: Luis Díaz teilt frohe Kunde

Luis Díaz ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Flügelspieler des FC Bayern veröffentlichte am Montag einen Post auf Instagram und verkündete damit zugleich die Geburt seines Sohnes.
Bayern-Star im Babyglück
Luis Díaz hat frohe Nachrichten zu verkünden. Der Offensiv-Wirbelwind des FC Bayern freut sich über die Geburt seines Sohnes und teilt Bilder von seiner Familie mit den Fans.
Luis Díaz ist zum dritten Mal Vater geworden
© Instagram @luisdiaz19_
Unter der Bilderreihe teilte Díaz auch den Namen des Neugeborenen mit seinen Fans: Fernando. „Mehr Liebe. Mehr Leben. Mehr von uns. Ein weiterer Traum unseres Herzens ist wahr geworden“, schrieb der Kolumbianer in der Caption.
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FC Bayern: Díaz und seine Jugendliebe Geraldine
Insgesamt postete Díaz gleich elf Fotos von seiner Familie, die auch seine Frau Geraldine Ponce und die beiden Geschwister Roma (fünf Jahre alt) und Charlotte (zwei Jahre alt) zeigen.
Erst im Juni 2025 hatten sich Díaz und seine Jugendliebe Geraldine das Ja-Wort gegeben. Nun darf sich das Paar erneut über Zuwachs freuen.
Unter anderem der offizielle Account des FC Bayern und Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic gratulierten in den Kommentaren.