FC Bayern: Musiala bestätigt Autounfall

Maximilian Huber 20.05.2026 • 19:21 Uhr Jamal Musiala gibt zu, im April 2025 in einen Autounfall verwickelt gewesen zu sein. Der Bayern-Star ist erleichtert, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

Jamal Musiala hat bestätigt, am 13. April 2025 in einen Autounfall verwickelt gewesen zu sein. Der Vorfall ereignete sich auf der A8 auf Höhe Neubiberg/Oberhaching in Fahrtrichtung Salzburg, wie die tz München am Mittwoch berichtete.

Musiala fuhr laut der Meldung an einem Sonntagnachmittag mit seinem Audi RS7 auf einen blau-schwarzen VW Golf auf. Dabei wurden ein 30-Jähriger am Steuer des Autos sowie seine 26 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt und erlitten eine leichte Gehirnerschütterung. Musiala und seine 16-jährige Schwester Latisha blieben unverletzt.

„Bei der Durchführung eines Überholvorgangs übersah der Beschuldigte Jamal M., der zu diesem Zeitpunkt mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, einen rechts neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision kam“, sagte Florian Lindemann, Sprecher der Staatsanwaltschaft München I, auf tz-Anfrage.

Musiala seit Mitte Februar ohne Führerschein

Im Gespräch mit der Bild hat der Bayern-Star den Vorfall, der über ein Jahr zurückliegt, nun bestätigt: „Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde.“

Ende Januar habe das Amtsgericht München gegen Musiala einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erlassen, berichtet die tz. Dieser sei inzwischen rechtskräftig. Neben einer Geldstrafe, die Musiala gezahlt habe, sei ihm Mitte Februar der Führerschein entzogen worden. „Ich habe meine Strafe hierfür und auch das Fahrverbot in der Form akzeptiert“, sagte er der Bild.

Laut des Medienberichts entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. „Der Unfall war wirklich ein einschneidendes Ereignis, das ich in der Folge für mich auch verarbeiten musste. Heute bin ich einfach nur froh und dankbar, dass weder andere noch ich dabei ernsthaft verletzt wurden“, sagte Musiala.

Die Verantwortlichen des FC Bayern München und des DFB „wussten zu jeder Zeit über den Vorfall Bescheid und haben mich unterstützt, wo sie nur konnten – auch dafür bin ich ihnen dankbar.“

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