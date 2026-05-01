Kuriose Challenge: Littler will gegen Olympiasieger antreten

Jakob Lüers 01.05.2026 • 22:01 Uhr Darts-Weltmeister Luke Littler hat mit einem kuriosen Vorhaben für Aufsehen gesorgt: In Anlehnung an einen aktuellen Social-Media-Trend möchte der 19-Jägrige einen Halbmarathon laufen - gegen Olympiasieger Mo Farah! Einen kleinen Twist hat das Vorhaben allerdings.

Luke Littler hat sich für einen Halbmarathon gegen den mehrfachen Olympiasieger Mo Farah bereiterklärt – mit einem kleinen Darts-Handicap für den Langstreckenläufer. „Natürlich müsste ich noch ein bisschen Holz verlieren“, sagte Littler der PDC in Anbetracht seines Körpergewichts. Dann sei er aber bereit, Farah herauszufordern.

Die Idee: Littler und Farah laufen einen Halbmarathon gegeneinander. Damit der Darts-Weltmeister jedoch eine Chance hat, müssen beide nach jeder Meile an die Scheibe und ein Leg von 501 Punkten herunterspielen – über die gesamte Distanz entspräche das 13 Legs, die die beiden Briten zusätzlich zur läuferischen Strecke bewältigen müssten.

Lauf gegen Farah? Littler glaubt an Sieg

Littler rechnet sich bei dem kuriosen Wettkampf offensichtlich gute Chancen aus: „Ich glaube nicht, dass Mo Farah 501 Punkte rausnehmen könnte“, sagte der Weltranglistenerste. Durch seine Qualitäten an der Scheibe könne er sich einen guten Vorsprung erlaufen: „Sobald ich fertig bin: Neun-Darter, dann gehe ich meine nächste Meile“, erklärte Littler. Die Aktion könne einem wohltätigem Zweck zugute kommen.

In den vergangenen Tagen war das besondere Vorhaben vor allem in den sozialen Medien hochgekocht. Der britische Schwergewichtsboxer Dave Allen hatte die Idee online maßgeblich vorangetrieben – und damit wohl auch Farah überzeugt: „Ich lasse mein Team Kontakt zu dir aufnehmen! Yeeeezzzzzz!! 501“, kommentierte der 43-Jährige auf Instagram.

Darts: Littler gewinnt in Aberdeen

Seine persönliche Bestzeit für einen Halbmarathon liegt bei 59:32 Minuten. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 gewann Farah jeweils über 5000 sowie 10.000 Meter die Goldmedaille. 2023 gab er sein Karriereende bekannt.

Sein möglicher Kontrahent Littler hatte am Donnerstag bewiesen, dass zumindest das Pfeile