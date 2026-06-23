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Kommentatoren machen Zverevs Freundin wahnsinnig

Zverev ohne Thomalla in Wimbledon

Alexander Zverev tritt in Kürze beim nächsten Grand-Slam-Turnier an. Einmal mehr muss er dabei auf Sophia Thomalla verzichten.
Sophia Thomalla wird Alexander Zverev während Wimbledon nicht vor Ort unterstützen
Sophia Thomalla wird Alexander Zverev während Wimbledon nicht vor Ort unterstützen
© IMAGO/Ulrich Hufnagel
Philipp Heinemann
Alexander Zverev tritt in Kürze beim nächsten Grand-Slam-Turnier an. Einmal mehr muss er dabei auf Sophia Thomalla verzichten.

Sophia Thomalla wird ihren Lebenspartner Alexander Zverev nicht nach Wimbledon begleiten. Die 36-Jährige wird das nächste Grand-Slam-Turnier vom Sofa aus verfolgen, wie sie selbst erklärte. Grund sind berufliche Verpflichtungen.

„Ich bin leider mit RTL on tour“, sagte die TV-Moderatorin im Interview mit Bunte.de.

Thomalla hatte mit den French Open bereits das letzte große Tennis-Highlight verpasst – und damit den ersten Grand-Slam-Triumph ihres Liebsten.

Thomalla mit Vorwürfen gegen Tennis-Kommentatoren

„Ich wäre auch glücklich mit ihm, wäre er nicht so erfolgreich“, erklärte sie: „Andererseits möchte ich ja, dass er glücklich ist – und da spielt natürlich extrem mit rein, ob er Turniere gewinnt. Jetzt hat er das größte gewonnen, natürlich sind wir da alle ein bisschen entspannter.“ Sie sei „wahnsinnig stolz“ auf Zverev.

Generell wäre Thomalla in Wimbledon (täglich im LIVETICKER) wohl durchaus gerne vor Ort: „Wenn ich dabei bin, bin ich nicht so nervös wie vor dem Fernseher. Die Kommentatoren machen mich wahnsinnig.“

Thomallas Vorwurf: So manche Situation werde im TV unnötig überspitzt dargestellt. Sie verfolge die Partien dann ohne Ton.

Auch wenn sie in England nicht auf der Tribüne sitzen kann, unterstützt sie Zverev so gut wie möglich: „Ich tue natürlich mein Bestes, dass er gute Laune hat. Vielleicht sorge ich auch ab und zu mal dafür, dass er schlechte Laune hat. Aber unterm Schnitt mache ich alles dafür, dass er gute Laune verspürt.“

Gespielt wird in Wimbledon zwischen vom 29. Juni bis 12. Juli. Über das Achtelfinale ist Zverev dort bisher nie hinausgekommen.

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