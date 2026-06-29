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Kurz vor Wimbledon: Zverev offenbart Kinderwunsch

Zverev offenbart besonderen Wunsch

Alexander Zverev spricht kurz vor seinem Auftakt in Wimbledon offen über seine Familienplanung. Der Hamburger verrät, dass er sich weitere Kinder wünscht.
Mischa Zverev, Bruder und Manager von Alexander Zverev, äußert sich im SPORT1-Interview zu den Wimbledon-Chancen seines Bruders. Jannik Sinner traut er trotz Verletzungspause die Titelverteidigung zu.
SPORT1
Alexander Zverev spricht kurz vor seinem Auftakt in Wimbledon offen über seine Familienplanung. Der Hamburger verrät, dass er sich weitere Kinder wünscht.

Alexander Zverev hat ungewohnt offen über seine Familienplanung gesprochen. Der French-Open-Sieger, der bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, ist seit rund fünf Jahren mit Moderatorin Sophia Thomalla liiert.

Im Interview mit RTL wurde der Hamburger gefragt, ob er sich weitere Kinder wünsche. Zverev antwortete ohne Zögern: „Ja! Ich wünsche mir eine riesige Familie.“ Er liebe Kinder und große Familien.

Wann es tatsächlich Nachwuchs geben könnte, wollte der Tennisprofi jedoch nicht prognostizieren. „Das musst du Sophia fragen“, stellte Zverev klar: „Ich baue null Komma null Druck auf.“

Sollte das Paar eines Tages Kinder bekommen, könne er sich vorstellen, dass einer der beiden beruflich „etwas weniger machen muss“. Andernfalls würden sie sich mit ihren vollen Terminkalendern kaum noch sehen.

Thomalla reagiert auf Zverevs Kinderwunsch

Auch Sophia Thomalla wurde auf den Kinderwunsch ihres Partners angesprochen. Sie hielt sich jedoch bedeckt und antwortete mit einem Schmunzeln: „Üben, üben, üben. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.“

Generell schwärmte Zverev von seiner Partnerin und hob ihre Unterstützung hervor. Er finde es „unfassbar schön“, dass Thomalla nach seinem Sieg bei den French Open eigens für rund sechs Stunden nach Paris gereist sei, um dabei zu sein und „diese Glücksgefühle auch zu teilen“.

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„Ich liebe sie“, sagte Zverev und ergänzte: „An allererster Stelle habe ich unfassbaren Respekt vor ihr.“ Die 36-Jährige sei „eine unfassbare Hilfe, was mein Leben angeht“.

Am Dienstag bestreitet Zverev sein erstes Match in Wimbledon. Auf dem Centre Court trifft er auf den Belgier Alexander Blockx.

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