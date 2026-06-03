Liebes-Aus bei Lisa und Thomas Müller bestätigt

SID 03.06.2026 • 20:34 Uhr Fußball-Star Thomas Müller und Lisa Müller haben 2009 geheiratet, nun gehen sie offiziell getrennte Wege.

Ende einer Liebe: Fußball-Star Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa haben sich getrennt. Das bestätigte ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz der Bild-Zeitung. „Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben“, sagte Schertz: „Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.“

Die Müllers hatten 2009 geheiratet. Während Offensiv-Star Thomas Müller beim FC Bayern zum Fanliebling aufstieg und mit dem Rekordmeister unter anderem zwei Mal die Champions League gewann, machte sich Lisa Müller als Dressurreiterin einen Namen.