"Manuel Neuer, ich suche dir eine gute Partnerin aus"

Johannes Vehren 22.06.2026 • 22:06 Uhr Joachim Llambi ist das Gesicht der Tanzshow Let's Dance. Der strenge Juror würde künftig gerne zwei aktuelle Nationalspieler bei sich in der Sendung begrüßen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit zwei Erfolgen sowie dem vorzeitigen Gruppensieg in die Weltmeisterschaft gestartet. Darüber zeigte sich auch Joachim Llambi in der Sendung WM Aktuell auf SPORT1 erfreut. Der strenge Juror der TV-Show Let’s Dance verriet zudem, welchen der aktuellen DFB-Stars er bei sich in der Sendung gerne sehen würde.

„Da gibt es einige. Ich glaube, da sind einige unentdeckte Talente dabei“, meinte der 61-Jährige und führte weiter aus: „Ich würde mich zum Beispiel über (Felix) Nmecha freuen. Ich finde ihn cool und mag ihn sehr.“

Der Mittelfeldspieler ist aber nicht der einzige, von dem die Tanzlegende träumt, weshalb er lachend ergänzte: „Ich sag es, wie es ist: Ich fände auch Manuel Neuer großartig auf der Tanzfläche.“

Llambi verriet, dass der 40-jährige Torwart die Sendung schauen und gut finden würde. Darüber hinaus rechne er nicht damit, dass Neuer noch zur WM 2030 weiterspielen würde. Deshalb richtete sich Llambi persönlich an ihn: „Also, lieber Manuel Neuer, du bist immer herzlichen willkommen und ich suche dir eine gute Partnerin aus.“

DFB-Stars waren bereits Teil von Let’s Dance

In der Vergangenheit waren schon ehemalige Fußballprofis als Kandidaten bei Let’s Dance – darunter unter anderem Rurik Gislason (2021) und Hans Sarpei (2015), die jeweils die Staffel gewannen.

Mit Thomas Häßler und David Odonkor waren aber auch schon ehemalige deutsche Nationalspieler Kandidaten in der Tanzshow. Llambi wünscht sich künftig aber noch mehr und brachte hierfür Lothar Matthäus ins Spiel.