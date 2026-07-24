Darum strahlt die Allianz Arena heute bunt

Die Allianz Arena in München strahlt am Freitagabend bunt – in sechs verschiedenen Farben. Dahinter steckt ein besonderer Grund.
Allianz Arena strahlt bunt
Anlässlich des „Disability Pride Month“ wird die Arena zwischen 21 und 23 Uhr in den entsprechenden Farben erstrahlen.
„Der FC Bayern steht für Vielfalt“
Rot steht für körperliche Behinderungen, Gelb für kognitive Behinderungen, Weiß repräsentiert nicht sichtbare Behinderungen, Blau symbolisiert psychische Einschränkungen, Grün eingeschränkte Sinneswahrnehmungen und Schwarz erinnert an Menschen, die aufgrund von Benachteiligung gestorben sind.
Damit wollen die Münchner „ein sichtbares Zeichen für Respekt, Selbstbestimmung und eine inklusive Gesellschaft“ setzen.
„Der FC Bayern steht für Vielfalt und engagiert sich regelmäßig, um auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen“, wird der Behindertenfanbeauftragte Kim Krämer auf der vereinseigenen Website zitiert.
„Der Club verwirklicht seit Jahren unterschiedliche inklusionsorientierte Projekte. Dass der FC Bayern und die Stadt München jetzt auch im ‚Disability Pride Month‘ sichtbare Zeichen setzen, ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem selbstverständlichen Miteinander. Die Beleuchtung der Allianz Arena ist ein starkes Signal, dass beim FC Bayern alle Menschen dazugehören, und dass sie mitmachen und mitgestalten können – unabhängig von einer Behinderung“, heißt es weiter.