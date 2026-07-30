Josefine Scholl: Freundin von Tom Bischof hat seltene Krankheit

SPORT1 30.07.2026 • 20:00 Uhr Josefine Scholl spricht in einem TV-Format offen über ihre Krankheit. Im Alter von 14 Jahren erhielt die Freundin von Bayern-Star Tom Bischof eine seltene Diagnose. Unterkriegen lässt sie sich davon aber nicht.

Josefine Scholl, die Freundin von Bayern-Star Tom Bischof und Tochter von Klublegende Mehmet Scholl, leidet unter einer extrem seltenen Krankheit.

Scholl hat das McCune-Albright-Syndrom, eine Gen-Erkrankung, die hauptsächlich die Knochen ihrer rechten Körperhälfte schwächt.

Scholl hat Knochen „wie Streichhölzer“

„Ich weiß seit dreieinhalb Jahren, dass ich das McCune-Albright-Syndrom habe“, erzählt Scholl in der Doku ‚Born Famous‘ auf ProSieben: „Meine Knochen sind auf der rechten Seite wie Streichhölzer, so dünn und so brechbar. Es ist eine unheilbare Krankheit, die mir den Sport untersagt.“

Im Alter von 14 Jahren brach sich die Schülerin bei einer Akrobatik-Aufführung den Oberschenkel. „Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer ein Rad, und dann habe ich mir einfach während der Aufführung auf der Bühne meinen Oberschenkel gebrochen“, sagt Scholl und wird dabei emotional.

„Und dann lag ich erst mal da und konnte es selber nicht glauben.“ Es folgte die niederschmetternde Diagnose: McCune-Albright-Syndrom.

Das hat es mit dem McCune-Albright-Syndrom auf sich

Bei einer Million Menschen werden nur einer bis neun Fälle festgestellt, die meisten davon sind Mädchen (10:1). Das Syndrom entsteht durch eine Gen-Mutation, die sich auf Knochen, Haut und endokrine Drüsen auswirkt.

Die Knochen werden brüchig (fibröse Dysplasie) und verursachen oft dauerhafte Schmerzen. Sport ist für die so sportbegeisterte Teenagerin daher nicht mehr möglich.

„Gesagt zu bekommen, dass ich keinen Sport mehr machen darf, war für mich natürlich sehr hart“, erzählt Josefine. Auch ihr Vater Mehmet erinnert sich: „Der Oberschenkelbruch, das war ein Eingriff in ihr Leben, in unser aller Leben. Aber vor allem für sie.“

Scholl träumt von einer Karriere als Model

Eine Heilung für das McCune-Albright-Syndrom gibt es bislang nicht. „Für mich hat Josi zwei Leben gelebt: Sie hat das Leben vor der Krankheit und jetzt das Leben“, erzählt Mutter Jessica. Der schwerste Teil sei gewesen, „die Zeit zu verarbeiten und das alles anzunehmen“.

Unterkriegen lässt sich die 18-Jährige aber nicht. Mit viel Leidenschaft und Hingabe betreut sie ihre Kanäle auf Social Media, träumt von einer Karriere als Model. Eines Tages möchte sie für Marken wie Prada auf dem Laufsteg sein.

FC Bayern: Scholl und Bischof sind ein Paar

Und dann wäre da noch ihre Beziehung zu Bayern-Youngster Bischof: „Wir sehen uns oft genug und finden die Zeit füreinander, die wir brauchen. Für uns ist es auch schön, nicht die ganze Zeit aufeinanderzusitzen.“

Sie besucht regelmäßig die Spiele ihres Freundes und unterstützt ihn auf seinem Weg. Mit einem Grinsen erzählt sie: „Ich finde, es ist wichtig in einer Beziehung, dass man sich die Zeit füreinander nimmt, aber nicht nur aufeinanderhockt. Ich glaube, wir haben da ein gutes Mittelding raus.“