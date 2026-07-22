Per Insta-Story! Star-Moderatorin macht Beziehung offiziell

SPORT1 22.07.2026 • 13:51 Uhr Die deutsche Sportmoderatoren-Welt hat ein neues Pärchen. Laura Wontorra machte ihre Beziehung zu einem Kollegen offiziell.

Jetzt ist es offiziell: Sportmoderatorin Laura Wontorra und ihr Berufskollege Riccardo Basile sind ein Liebespaar. Den Gerüchten, die schon seit Monaten über die beiden kursieren, gab Wontorra nun mit einer Instagram-Story die finale Bestätigung.

Auf Social Media postete sie ein Bild, das Basile, der noch versucht, mit der Hand sein Gesicht zu verdecken, am Flughafen mit einer ganzen Menge Koffer zeigt. Darunter der Satz: „My hot bf and all his luggage“ also auf Deutsch: „Mein heißer Freund und sein ganzes Gepäck“.

Wontorra und Basile waren gemeinsam in den USA

Die Beziehung der beiden war in der vergangenen Zeit bereits ein offenes Geheimnis. Während die 37-Jährige als Moderatorin für Magenta TV die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko begleitete, war der 34-Jährige immer wieder mit ihr gesehen worden.

In gemeinsamen Social-Media-Posts sah man die beiden bei Ausflügen, beim Abendessen oder eng umschlungen am Strand. Ein offizielles Statement gab es zuvor nicht, mit dem jüngsten Kommentar herrscht jetzt aber Gewissheit.