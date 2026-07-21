Überraschendes Liebes-Aus: Deutsches Reitsport-Traumpaar getrennt

SPORT1 21.07.2026 • 18:52 Uhr Sophie Hinners und Richard Vogel sind nicht mehr länger ein Paar. Dennoch bleiben die beiden Springreiter einander sportlich verbunden. Schon bald steht die nächste gemeinsame Herausforderung an.

Die deutschen Reiter Sophie Hinners und Richard Vogel haben sich getrennt. Das bestätigten die beiden Springreiter der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Ja, leider ist das Traumpaar jetzt keins mehr. Wir sind leider nicht mehr zusammen“, sagte Vogel und zog dabei die Schultern hoch. Seine ehemalige Lebensgefährtin sei bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

Hinners und Vogel starten gemeinsam bei der WM in Aachen

Trotz der Trennung hegen beide Sportler keinen Groll: „Ich habe das Gefühl, dass wir uns super verstehen, super respektvoll miteinander umgehen“, sagte Hinners zur Trennung.

Das Duo will weiter zusammenarbeiten und bleibt einander sportlich verbunden: „Ich habe das Gefühl, außer dass wir jetzt nicht mehr zusammenwohnen und nicht mehr eine Beziehung führen, dass es gar keinen so großen Unterschied macht. Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass wir aktuell noch besser zusammenarbeiten können“, so Hinners.

Bei der Spring-WM in Aachen (18. bis 23. August) werden die beiden im Teamwettbewerb, gemeinsam mit Daniel Deußer und Marcus Ehning, an den Start gehen. Dort soll eine Medaille her. „Die Erwartungen sind natürlich hoch“, sagte Hinners: „Wir wollen eine Teammedaille gewinnen, das wäre natürlich der Traum.“

Noch deutlicher formulierte es Vogel: „Die Ziele sind ganz klar, dass wir auf jeden Fall – das muss die Erwartungshaltung sein, der Ehrgeiz sein – eine Teammedaille gewinnen, am liebsten natürlich Gold.“

Team-Bronze bei der EM in A Coruna

Auch geschäftlich bleibt das einstige Traumpaar des Reitsports miteinander verbunden. Gemeinsam mit David Will betreiben die beiden einen Sport- und Handelsstall an drei Standorten.