"Tut echt weh": Ralf Schumacher verletzt sich in Stefan-Raab-Show

Johannes Behm 30.08.2026 • 09:17 Uhr Ralf Schumacher verletzt sich bei einem TV-Event. Stefan Raab ruft für ihn Hilfe herbei. Im Interview erklärt der Ex-Formel-1-Fahrer, was passiert ist.

Ralf Schumacher hat sich in Stefan Raabs neuer RTL-Show „Jetski Star WM“ bei einem Zwischenfall verletzt. Bei der sogenannten Team Challenge, bei der Schumacher und Raab als eines von insgesamt acht Promi-Teams gemeinsam mit einem Jetski Wasserreifen von Bojen aufsammeln mussten, waren beide zuvor mehrmals vom Jetski ins Wasser gefallen.

Nach dem ersten Sturz war es den beiden noch gelungen, den im Wasser umgedrehten Jetski wieder in die richtige Position zu bringen und aufzusteigen. Doch kurze Zeit später fielen beide erneut ins Wasser – und diesmal blieben sie dort für längere Zeit.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher sagte dann Raab, dass er sich verletzt habe. Dieser winkte umgehend Hilfe herbei, während sich Schumacher mit seiner linken Hand am Jetski festhielt. „Er scheint sich verletzt zu haben“, merkte auch Kommentator Frank Buschmann an.

Was passiert war, erklärte Schumacher schließlich einige Minuten später selbst. „Die Schulter ist ausgekugelt, als ich zu schnell versucht habe, den Jetski umzudrehen. Ich hoffe, das nichts kaputt ist. Der Arzt hat wieder alles eingerenkt“, berichtete er im Interview mit Moderatorin Laura Wontorra und betonte: „Das tut echt weh.“

Raab-Show: Ralf Schumacher muss Wettkampf abbrechen

Der 51-Jährige, der zuvor bei der Disziplin im Einzel noch den zweiten Platz belegt hatte, musste den Wettkampf in der Folge abbrechen und konnte zur dritten Disziplin nicht mehr antreten. Für ihn sprang Ersatzfahrer Matthias Weidenhöfer ein.