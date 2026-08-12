Esther Sedlaczek übernimmt besonderen Job

SPORT1 12.08.2026 • 13:33 Uhr Esther Sedlaczek darf sich über eine neue Aufgabe freuen. Die ARD-Moderatorin wird ein prestigeträchtiges Event begleiten.

Esther Sedlaczek übernimmt eine neue prominente Moderationsrolle. Die ARD-Moderatorin wird am 31. August erstmals durch den Sport-Bild-Award in Hamburg führen und dort gemeinsam mit Chefredakteur Henning Feindt die Auszeichnungen überreichen.

„Ich freue mich sehr darauf, dieses Jahr den Sport-Bild-Award moderieren zu dürfen“, sagte Sedlaczek der Bild. „Der Award ist einer der großen Sport-Medien-Awards in Deutschland und eine absolute Institution, den man nicht alle Tage moderieren darf.“

Sedlaczek schon gemeinsam mit Schweinsteiger ausgezeichnet

Für die 40-Jährige ist es die Premiere als Gastgeberin der traditionsreichen Veranstaltung, die seit 2003 abgehalten wird. Zu den Gewinnern in der Vergangenheit zählen große Namen wie Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp, Boris Becker, Michael Schumacher oder Dirk Nowitzki.

In den vergangenen Jahren war Sedlaczek regelmäßig Gast bei der Gala, nun steht sie selbst auf der Bühne und führt durch den Abend. Die Journalistin zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Sportberichterstattung und war zuletzt unter anderem bei der Fußball-WM 2026 für die ARD im Einsatz.

Eine besondere Verbindung zum Sport-Bild-Award hat Sedlaczek bereits: 2023 wurde sie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger in der Kategorie TV ausgezeichnet. Geehrt wurde das Duo damals für die Berichterstattung rund um die Fußball-WM 2022 in Katar.