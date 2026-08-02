FC Bayern: Luis Díaz überrascht mit neuer Frisur

SPORT1 02.08.2026 • 20:13 Uhr Der FC Bayern München beginnt seine Asien-Tour auf der südkoreanischen Insel Jeju. Mit dabei ist auch Luis Díaz, der mit einer neuen Frisur auffällt.

Nanu? Viele Fans des FC Bayern dürften bei der Ankunft der Mannschaft auf der südkoreanischen Vulkaninsel Jeju zweimal hingeschaut haben. Wer ist der Mann mit der grauen Lockenpracht? Nicht etwa ein Neuzugang – Luis Díaz war es, der nach seinem Friseurbesuch neugierige Blicke erntete.

An übermäßigem Stress dürfte sein plötzliches Ergrauen nicht liegen. Nach dem Erreichen des Achtelfinales bei der WM genoss der Kolumbianer seinen verlängerten Sommerurlaub und stieß erst am Samstag zum Team dazu.

Zuletzt waren um den Angreifer auch vermehrt Transfergerüchte aufgekommen. Dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal wird ein Interesse am 29-Jährigen nachgesagt. „Das habe ich auch zur Kenntnis genommen, aber auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes“, dementierte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen die Gerüchte auf SPORT1-Nachfrage.