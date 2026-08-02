FC Bayern: Luis Díaz überrascht mit neuer Frisur

Nanu? Viele Fans des FC Bayern dürften bei der Ankunft der Mannschaft auf der südkoreanischen Vulkaninsel Jeju zweimal hingeschaut haben. Wer ist der Mann mit der grauen Lockenpracht? Nicht etwa ein Neuzugang – Luis Díaz war es, der nach seinem Friseurbesuch neugierige Blicke erntete.
Luis Díaz präsentiert neuen Look
An übermäßigem Stress dürfte sein plötzliches Ergrauen nicht liegen. Nach dem Erreichen des Achtelfinales bei der WM genoss der Kolumbianer seinen verlängerten Sommerurlaub und stieß erst am Samstag zum Team dazu.
Zuletzt waren um den Angreifer auch vermehrt Transfergerüchte aufgekommen. Dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal wird ein Interesse am 29-Jährigen nachgesagt. „Das habe ich auch zur Kenntnis genommen, aber auch da gilt: Weder Anrufe noch anderes“, dementierte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen die Gerüchte auf SPORT1-Nachfrage.
Südkorea ist der erste Stopp der Asienreise des deutschen Rekordmeisters, bei der neben Saisonvorbereitung vor allem auch Öffentlichkeitsarbeit auf dem Programm steht. Nach einem ersten Testspiel gegen Jeju SK am 4. August reist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany weiter nach Hongkong, wo man am 7. August auf Europa-League-Sieger Aston Villa trifft.