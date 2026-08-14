Großer Verlust? Rogerer Federer wohl kein Milliardär mehr

Daniel Höhn 14.08.2026 • 11:02 Uhr Roger Federer hat an der Börse viel Geld verloren. Ein Kursrutsch schockt den ehemaligen Tennis-Superstar.

Der frühere Tennis-Superstar Roger Federer ist offenbar kein Milliardär mehr. Ein Kurseinbruch an der Börse kostete den Schweizer viel Geld, berichtet Forbes.

Federer ist mit 2,5 Prozent am Schweizer Sportartikelherstellers On beteiligt. Nun brach die Aktie um 19 Prozent ein, was für Federer einen Verlust von 52 Millionen Dollar (45 Millionen Euro) bedeutet.

Ursprünglich soll der Schweizer 50 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert haben.

Federers Vermögen rutscht unter Milliarden-Marke

Noch im vergangenen Jahr hatte Federer seine Beteiligung an On laut dem Kölner Stadt-Anzeiger zum Dollar-Milliardär gemacht. Laut Forbes sank das Vermögen Federers nun auf 952 Millionen Dollar (826 Millionen Euro).

On hatte zwar für das zweite Quartal einen Rekordumsatz vermeldet, jedoch die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr nach unten korrigiert. Statt 23 Prozent geht On nun von einem Wachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich aus. Insbesondere der US-Markt entwickelt sich schwächer als gedacht.