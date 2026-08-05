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Ralf Schumacher wird Opa

Ralf Schumacher wird Opa

Große Freude bei David Schumacher: Der Rennfahrer und seine Ehefrau dürfen sich über Nachwuchs freuen.
David Schumacher macht Papa Ralf erstmals zum Opa
David Schumacher macht Papa Ralf erstmals zum Opa
© IMAGO/Eibner
SPORT1
Große Freude bei David Schumacher: Der Rennfahrer und seine Ehefrau dürfen sich über Nachwuchs freuen.

Erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Schumacher: David Schumacher und seine Ehefrau Vivien werden zum ersten Mal Eltern.

Der Motorsport-Nachwuchs ist das erste Enkelkind für den ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher. Der TV-Experte teilte die Ankündigung bereits in seiner Instagram-Story und versah diese mit einem Herz-Emoji.

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Schumacher-Hochzeit im Februar 2026

Das Rennfahrer-Ehepaar Schumacher verkündete die frohe Botschaft am Mittwoch mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram. Beide teilten ein besonderes Foto, auf dem das Paar küssend zu sehen ist – und im Vordergrund unter anderem Babyschuhe und ein Teddybär liegen.

Auf dem Spiegel, der das Paar vor traumhafter Bergkulisse zeigt, prangt das Wort „Baby“, verbunden mit einem Herz.

Die werdende Mutter Vivien formulierte dazu die Worte: „Love made us two. Life is making us three“ (sinngemäß: „Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht drei aus uns“).

Seit mehr als acht Jahren sind der 24-Jährige und die 25-Jährige ein Paar. Nach der Verlobung im November 2025 folgte im vergangenen Februar die Hochzeit.

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