TV-Kommentator vollzieht radikalen Schritt

Mit einem kurzen Abschiedsvideo auf seinem persönlichen Instagram-Kanal hat Frank Buschmann endgültig seinen Rückzug aus den sozialen Medien angekündigt. Der langjährige Sport- und TV-Kommentator hat in einem letzten Video seinen Followern erklärt, dass sein Kanal weiterhin aktiv bleiben wird. Er selber werde ihn jedoch nicht weiter betreiben.
TV-Kommentator mit radikalem Schritt
„Von mir wird es nix geben“, sagte „Buschi“ und beendete damit seine persönliche Social-Media-Präsenz. Schon im Juli hatte der frühere Basketballer angekündigt, dass ihm „der ganze Wahnsinn nicht guttut“.
Damals hatte er sich als Erstes von Facebook und X/Twitter abgemeldet. Sein eigenes Wohlbefinden soll einer der Gründe gewesen sein, die zu dieser Entscheidung geführt haben. In seinem Post erklärt er, dass ihm „persönlich im Privaten Social Media einfach überhaupt nicht guttut“.
Buschmann gibt ein Versprechen ab
Buschmann, der auf Instagram über 200.000 Follower hat, zeichnet sich durch seine emotionale Art in der Moderation aus. Dass diese Art vielen seiner Fans fehlen wird, hat er aber auch mitbekommen: „Wir haben immerhin eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die immer noch Lust haben, so ein bisschen mitzubekommen, was ich im Sport oder in der Unterhaltung so mache.“
Aus diesem Grund wird sein Kanal auch nicht komplett offline gehen. Dieser wird ab sofort ausschließlich von seinem Management geleitet werden.
Der 61 Jahre alte Kult-Kommentator wird weiterhin auf Sky und RTL zu hören sein, bei Bundesliga-, NBA- oder Spielshowübertragungen.