"Zweimal fast gestorben": Was Deniz Undav nicht essen darf

Dominik Hager 21.08.2026 • 14:22 Uhr Stuttgart-Stürmer Deniz Undav weiß, dass mit Allergien nicht zu spaßen ist. Nach zwei heftigen allergischen Reaktionen muss der Nationalspieler auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten.

Deniz Undav ist vor allem durch seinen unstillbaren Hunger auf Tore bekannt. Geht es jedoch um seinen Speiseplan, muss sich der VfB-Stürmer bei gewissen Gerichten zurückhalten. Beim YouTube-Kanal „HSTRYSTORIES“ hat der 30-Jährige über eine Unverträglichkeit enthüllt, die schon zweimal zu gefährlichen Zwischenfällen geführt hat.

Auf die Frage, ob er gerne Sushi esse, packte Undav aus: „Ja, aber nur mit Lachs und vegetarisch. Weil ich keine Shrimps essen darf. Ich habe zweimal eine Allergie bekommen, wäre da zweimal fast gestorben“, erinnert sich der Angreifer.

„Da schwillt alles an und die Luft geht weg. Davon hatte ich davor auch noch nie gehört“, beschrieb er die heftige Reaktion seines Körpers. Undav hat eine Allergie gegen alle Meeresfrüchte. Darunter fallen nicht nur Shrimps, sondern auch Hummer und Muscheln.

Undav liebt Döner und Schärfe

Immerhin kann sich Undav seine Lieblingsköstlichkeiten trotzdem noch schmecken lassen. Hierzu gehören Goşt û Birinc (geschmortes Fleisch mit Reis), Pel (Weinblätter mit Reisfüllung), Lahmacun und Döner. Mit Meeresfrüchten kommt Undav zu seinem Glück dabei nicht in Kontakt.

Der Stürmer-Star hat zudem eine ganz besondere Vorliebe für viel Schärfe. So habe er schon mal „einen Döner mit einer Schärfe von drei Millionen Scoville“ gegessen. Dabei handelt es sich um einen enormen Wert auf der Schärfeskala. Zum Vergleich: Die schärfste Chili der Welt (seit 2023 im Guinness-Buch) hält einen Durchschnittswert von 2,69 Millionen. Schon ab 30.000 Scoville beginnt bei normalen Essern das Schmerzempfinden.

Man darf also davon ausgehen, dass der Döner für Undav eher eine schmerzhafte Mutprobe als ein Genuss war. Vor einem Spiel greift der VfB-Angreifer aber lieber zu klassischen und leichten Mahlzeiten. „Wenn wir international spielen, trainieren wir meistens erst nachmittags. Dann gehe ich zwischen zehn und zwölf Uhr mit meiner Frau in die Stuttgarter Innenstadt. Wir essen dann zusammen, zum Beispiel Avocado-Brot mit Lachs“, verriet Undav.

Undav möchte in Stuttgart wohl sesshaft werden

Ob sich Undav auch an den typisch schwäbischen Gerichten wie Maultaschen und Käsespätzle erfreut, geht aus dem Gespräch nicht hervor. Der Nationalspieler kann sich aber jedenfalls vorstellen, für immer in Stuttgart zu bleiben.