Ex-Bayern-Profi Christian Lell nimmt an TV-Show "Promi Big Brother" teil

Christian Lell wird bei der TV-Show „Promi Big Brother“ an den Start gehen. Das wurde am Mittwoch über den eigenen Instagram-Account des Formats bekannt gegeben.
Ex-Bayern-Profi startet bei TV-Show
In der 14. Staffel der Reality-Show geht es ab dem 5. Oktober wieder um eine Siegprämie von 100.000 Euro – oft kommt oft noch eine individuelle Gage der Prominenten hinzu.
Promi Big Brother: Lell tritt gegen Box-Legende Schulz an
Der ehemalige Bayern-Profi bekommt unter anderem von Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa und Kult-Gastronom Redo Gesellschaft. Moderiert wird das Format von Marlene Lufen und Jochen Schropp.
Die Kandidaten tauschen in der Sendung ihr luxuriöses Leben gegen eine 24-stündige Kameraüberwachung unter freiem Himmel – ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt.
„Ich habe mir vorgenommen, den Aufenthalt bei ‚Promi Big Brother‘ als persönlichen Reset zu nutzen und auch unter diesen besonderen Bedingungen meinen meditativen Lebensstil zu leben“, wird Lell von Joyn zitiert.
Die Plattform wird neben den täglichen Ausstrahlungen (20.15 Uhr) auch einen 24-Stunden-Livestream anbieten.