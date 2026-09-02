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Ex-Bayern-Profi Christian Lell nimmt an TV-Show "Promi Big Brother" teil

Ex-Bayern-Profi startet bei TV-Show

Christian Lell gehört zu den Kandidaten von "Promi Big Brother". In der Reality-Show bekommt es der ehemalige Spieler des FC Bayern auch mit einer Legende des Boxsports zu tun.
Christian Lell wird bei Promi Big Brother an den Start gehen
Christian Lell wird bei Promi Big Brother an den Start gehen
© IMAGO/Oliver Langel
SPORT1
Christian Lell gehört zu den Kandidaten von "Promi Big Brother". In der Reality-Show bekommt es der ehemalige Spieler des FC Bayern auch mit einer Legende des Boxsports zu tun.

Christian Lell wird bei der TV-Show „Promi Big Brother“ an den Start gehen. Das wurde am Mittwoch über den eigenen Instagram-Account des Formats bekannt gegeben.

In der 14. Staffel der Reality-Show geht es ab dem 5. Oktober wieder um eine Siegprämie von 100.000 Euro – oft kommt oft noch eine individuelle Gage der Prominenten hinzu.

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Promi Big Brother: Lell tritt gegen Box-Legende Schulz an

Der ehemalige Bayern-Profi bekommt unter anderem von Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa und Kult-Gastronom Redo Gesellschaft. Moderiert wird das Format von Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Die Kandidaten tauschen in der Sendung ihr luxuriöses Leben gegen eine 24-stündige Kameraüberwachung unter freiem Himmel – ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt.

„Ich habe mir vorgenommen, den Aufenthalt bei ‚Promi Big Brother‘ als persönlichen Reset zu nutzen und auch unter diesen besonderen Bedingungen meinen meditativen Lebensstil zu leben“, wird Lell von Joyn zitiert.

Die Plattform wird neben den täglichen Ausstrahlungen (20.15 Uhr) auch einen 24-Stunden-Livestream anbieten.

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